Chiều 24-11, Công an phường An Bình, TP Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận tài xế đến đầu thú cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn chết người trên tuyến tránh Cai Lậy ở phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp.

Tài xế Nguyễn Hoài Anh

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Nguyễn Hoài Anh (SN 1984; ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) và xuất trình giấy phép lái xe đã hết hạn từ ngày 11-11.

Theo tường trình, rạng sáng cùng ngày, tài xế Anh đã lái xe tải từ TPHCM về TP Cần Thơ. Quá trình lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy đã xảy ra va chạm với xe máy.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế khai nhận do hoảng sợ nên đã lái xe tải chạy về TP Cần Thơ rồi đến công an phường đầu thú.

Công an phường An Bình đã báo cáo sự việc đến Công an TP Cần Thơ, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông T.V.T. (SN 1962, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy, theo hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Xe máy do ông T. cầm lái lưu thông đến Km1+900 đã xảy ra va chạm với phương tiện khác. Cú va chạm khiến ông T. ngã xuống đường và dẫn đến tử vong.

Sau va chạm, phương tiện và người liên quan đến vụ việc đã rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Nhị Quý đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.