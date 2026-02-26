HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bị Công an Quảng Ngãi truy nã đặc biệt, đối tượng về quê Gia Lai đầu thú

Đức Anh

(NLĐO) - Bị truy nã đặc biệt, Nguyễn Tiến Sĩ đã tự nguyện đến công an trình diện sau khi được gia đình và lực lượng chức năng thuyết phục.

Ngày 26-2, Công an xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai cho biết đã vận động được đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tiến Sĩ (SN 1993, trú xã Phù Mỹ Nam) ra đầu thú về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bị Công an Quảng Ngãi truy nã đặc biệt, đối tượng về quê Gia Lai đầu thú - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Sĩ đến trụ sở Công an xã Phù Mỹ Nam trình diện

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Sĩ về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Sĩ bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đến ngày 3-2-2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Tiến Sĩ.

Nhận định đối tượng có thể tìm cách liên lạc với gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công an xã Phù Mỹ Nam đã chủ động phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở rà soát địa bàn, gặp gỡ người thân của Sĩ để tuyên truyền, phân tích chính sách khoan hồng của pháp luật, vận động đối tượng ra đầu thú.

Sau quá trình kiên trì vận động, Nguyễn Tiến Sĩ đã tự nguyện đến trụ sở Công an xã Phù Mỹ Nam trình diện. 

Tại cơ quan công an, Sĩ khai nhận sau khi gây án đã lẩn trốn qua nhiều địa phương. Được gia đình và lực lượng chức năng động viên, đối tượng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và quyết định ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Hiện Công an xã Phù Mỹ Nam đã bàn giao Nguyễn Tiến Sĩ cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị Công an TPHCM truy nã, đối tượng về quê Gia Lai đầu thú

Bị Công an TPHCM truy nã, đối tượng về quê Gia Lai đầu thú

(NLĐO) - Bị truy nã vì giao xe cho người không đủ điều kiện lái dẫn đến tai nạn chết người, Võ Minh Phong đã quay về quê Gia Lai đầu thú

Thanh niên bị truy nã tội bắt cóc, hiếp dâm ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài

(NLĐO) - Bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm từ năm 2017, Cường đã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

"Trùm" lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về xin ra đầu thú

(NLĐO)- Quá trình điều tra xác định, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Tiến đang ẩn náu, điều hành hoạt động lừa đảo tại Campuchia

