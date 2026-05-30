Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ đăng đàn tại Đối thoại Shangri-La

Theo kênh Channel News Asia, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth đã đăng đàn tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore sáng 30-5, nơi ông đã có bài phát biểu được theo dõi sát sao nhất tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu châu Á.

Ông Hegseth đã đề cập một số điểm trong chiến lược quốc phòng của Mỹ tại khu vực này. Ông nhấn mạnh châu Á - Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất trên thế giới, song an ninh của khu vực phụ thuộc "một cách không cân xứng" vào sức mạnh quân sự của Mỹ.

Vì vậy, ông Hegseth kêu gọi các quốc gia đầu tư nghiêm túc vào quốc phòng của chính mình.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói thêm: "Những đồng minh nào từ chối chủ động gánh vác trách nhiệm của mình sẽ phải đối mặt với sự thay đổi rõ rệt trong cách chúng ta làm việc".

Về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Hegseth cho biết quan hệ hiện nay tốt hơn nhiều so với những năm trước, nhưng cũng khẳng định "không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể áp đặt bá quyền và đe dọa an ninh của quốc gia chúng tôi và các đồng minh".

Bài phát biểu của ông Hegseth được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu vẫn ở mức cao, với các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và châu Âu, cũng như sự bất ổn ngày càng gia tăng về các ưu tiên chiến lược dài hạn của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đối thoại Shangri-La năm nay quy tụ các quan chức cấp cao từ 44 quốc gia, sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 30-5.