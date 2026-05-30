HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ đăng đàn tại Đối thoại Shangri-La

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ đề cập một số điểm trong chiến lược quốc phòng của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri-La.

Theo kênh Channel News Asia, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth đã đăng đàn tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore sáng 30-5, nơi ông đã có bài phát biểu được theo dõi sát sao nhất tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu châu Á.

Ông Hegseth đã đề cập một số điểm trong chiến lược quốc phòng của Mỹ tại khu vực này. Ông nhấn mạnh châu Á - Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất trên thế giới, song an ninh của khu vực phụ thuộc "một cách không cân xứng" vào sức mạnh quân sự của Mỹ.

Vì vậy, ông Hegseth kêu gọi các quốc gia đầu tư nghiêm túc vào quốc phòng của chính mình.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ nói gì tại Đối thoại Shangri-La? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói thêm: "Những đồng minh nào từ chối chủ động gánh vác trách nhiệm của mình sẽ phải đối mặt với sự thay đổi rõ rệt trong cách chúng ta làm việc".

Về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Hegseth cho biết quan hệ hiện nay tốt hơn nhiều so với những năm trước, nhưng cũng khẳng định "không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể áp đặt bá quyền và đe dọa an ninh của quốc gia chúng tôi và các đồng minh".

Bài phát biểu của ông Hegseth được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu vẫn ở mức cao, với các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và châu Âu, cũng như sự bất ổn ngày càng gia tăng về các ưu tiên chiến lược dài hạn của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đối thoại Shangri-La năm nay quy tụ các quan chức cấp cao từ 44 quốc gia, sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 30-5.

Tin liên quan

Thông điệp từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La

Thông điệp từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực

Ông Donald Trump tuyên bố hàng loạt vấn đề, Iran nhấn mạnh chưa đạt được thỏa thuận nào

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29-5 nói rằng ông có thể phê duyệt bản dự thảo thỏa thuận mới, trong đó có những nhượng bộ lớn từ phía Iran.

Đối thoại Shangri-La: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề nghị các nước châu Á tăng chi tiêu quốc phòng

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có bài phát biểu tại phiên toàn thể sáng 31-5 trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La lần thứ 22.

Lầu Năm Góc Đối thoại Shangri-La Pete Hegseth Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo