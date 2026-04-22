Thời sự

Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đại uý ở TPHCM cứu cháu bé 13 tháng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có thư khen đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt (cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) đã cứu cháu bé 13 tháng tuổi

Ngày 22-4, Công an TPHCM cho biết Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa có thư khen đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt (cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) vì đã không ngại nguy hiểm, cứu cháu bé 13 tháng tuổi trong vụ cháy nhà.

Trong thư khen, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ sự vui mừng khi nhận báo cáo Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt, cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp đã không ngại nguy hiểm, kịp thời cứu nạn thành công cháu nhỏ 13 tháng và đưa tới bệnh viện cấp cứu.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cứu và đưa cháu bé đi bệnh viện

"Hành động dũng cảm của đồng chí Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp thể hiện tinh thần không quản ngại khó khăn, sẵn sàng quên mình thực hiện nhiệm vụ khi Nhân dân gặp nạn, phát huy truyền thống "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an". 

Các đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng Công an cấp xã đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", thư khen nêu.

Đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt trả lời Báo Người Lao Động 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi việc triển khai tham gia chữa cháy kịp thời của Công an TPHCM nói chung, đồng chí Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt và cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp nói riêng. 

- Ảnh 3.

Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

"Tôi đề nghị Công an TPHCM có hình thức khen thưởng động viên, khen thưởng và tiếp tục phát huy tinh thần "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 12-4, cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) làm 2 người tử vong, 5 người bị thương. Lực lượng PCCC nhanh chóng dập lửa, cứu người. Nhiều tài sản bị thiêu rụi, nguyên nhân đang điều tra. 

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt (cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) đã tìm cách tiếp cận bên trong vụ cháy, cứu và đưa cháu bé 13 tháng tuổi đi bệnh viện. Hành động không ngại nguy hiểm của đại uý Huỳnh Tuấn Kiệt đã được cộng đồng mạng ca ngợi.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt thanh niên cho vay lãi nặng

Công an TPHCM bắt thanh niên cho vay lãi nặng

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt đối tượng cho "vay đứng" khiến nhiều nạn nhân rơi vào vòng xoáy nợ nần

Công an TPHCM cảnh báo "tình bạn phương xa”, người dân cần biết

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những dạng "tình bạn phương xa” trên mạng xã hội

Công an TPHCM vào cuộc làm rõ clip đang gây xôn xao mạng xã hội

(NLĐO) - Sau khi va chạm giao thông, tài xế xe công nghệ dùng hung khí đánh người đi đường

Bộ trưởng Bộ Công an Công an TPHCM Tân Thới Hiệp
