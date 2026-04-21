Công an TPHCM cảnh báo "tình bạn phương xa”, người dân cần biết

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những dạng "tình bạn phương xa” trên mạng xã hội

Ngày 21-4, Công an TPHCM cho biết đã phát thông báo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “quà tặng từ bạn phương xa”, người dân cần lưu ý.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng mạng xã hội để làm quen, tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò gửi quà giá trị cao từ nước ngoài.

Công an TPHCM cảnh báo "tình bạn phương xa”, người dân cần biết - Ảnh 1.

Công an TPHCM cảnh báo "tình bạn phương xa”, người dân cần biết - Ảnh 2.

Các đối tượng thường làm giả lệnh chuyển tiền, đơn hàng

Từ một số vụ việc người dân trình báo, thủ đoạn thường diễn ra qua 4 bước: Đầu tiên, đối tượng giả danh người nước ngoài thành đạt, sử dụng hình ảnh sang trọng để kết bạn, tán tỉnh. 

Sau đó, kẻ gian thông báo gửi quà đắt tiền hoặc tiền mặt kèm “hóa đơn” giả nhằm tạo niềm tin. 

Tiếp theo, các đối tượng giả danh cơ quan chức năng như hải quan, công an để yêu cầu nạn nhân nộp các khoản phí như vận chuyển, thuế, bảo hiểm. Khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền để nhận quà; không có cơ quan nào yêu cầu nộp tiền qua tài khoản cá nhân trong các trường hợp này.

Đồng thời, cần bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không cung cấp cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Công an TPHCM, người dân cần nâng cao cảnh giác, không để “quà tặng từ phương xa” trở thành cái bẫy lừa đảo gây thiệt hại tài sản.

lừa đảo Công an TPHCM quý bà bị lừa
