Công an TPHCM bắt thanh niên cho vay lãi nặng

Ngày 22-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Hoàng Đức Huy (SN 2001) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27-3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Hoàng Đức Huy và 1 đối tượng khi cả hai có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 4 đến tháng 5-2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày; người vay liên hệ qua điện thoại, sau đó hai bên thỏa thuận và giao nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đáng chú ý, Huy không giữ giấy tờ tài sản mà thu thêm nhiều khoản "phí dịch vụ", "tiền cà phê", "tiền đi lại" để hợp thức hóa lãi suất cao.

Điển hình, với trường hợp bà N.T.K.C, Huy đã thực hiện liên tiếp hàng chục khoản vay "đáo hạn dây chuyền". Ban đầu vay 20 triệu đồng nhưng do lãi suất cao và cách tính chồng lãi, người vay liên tục phải vay khoản mới để trả khoản cũ.

Tổng cộng từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, Huy đã thực hiện 47 khoản vay đối với bà C. Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định.