Thời sự Chính trị

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Sẵn sàng chiến đấu, đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học chủ đề "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc", với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khẳng định sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi hình thái chiến tranh - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi hội thảo

Dự hội thảo có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Người chỉ rõ: "Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của Quân đội...".

80 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Với ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu lược, sáng tạo, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả; đồng thời đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần viết nên trang sử vàng của Quân đội nhân dân và dân tộc Việt Nam anh hùng.

Nhấn mạnh quá trình ra đời, phát triển của Bộ Tổng Tham mưu luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng Tham mưu đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của Quân đội ta nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành - Mưu lược; Tận tụy - Sáng tạo; Đoàn kết - Hiệp đồng; Quyết chiến - Quyết thắng".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khẳng định sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi hình thái chiến tranh - Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý hội thảo cần luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra đối với Bộ Tổng Tham mưu trong tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và đối phó thắng lợi với mọi tình huống, đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của địch (nếu xảy ra).

Cùng với đó, các ý kiến cần tham mưu, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những chủ trương lớn của Đảng về nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu xây dựng cơ quan quân sự địa phương và khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ quân khu và cả nước phù hợp với cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả" và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn những kinh nghiệm và bài học lịch sử có thể vận dụng, phát huy trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung; xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược và hệ thống cơ quan tham mưu các cấp trong Quân đội nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có sự chuyển biến nhanh, phức tạp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, hội thảo là hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, củng cố, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào, khơi dậy và hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, sự mưu trí, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ, nhất là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu, tạo động lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu, đặc biệt là những vấn đề mới đặt ra với cơ quan tham mưu chiến lược trước yêu cầu của sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, ckhẳng định vai trò, thành tựu của Bộ Tổng Tham mưu trong xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn nhằm vận dụng, phát huy trong xây dựng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

(NLĐO) - Ngày 23-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo Người Lao Động thăm và chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(NLĐO) - Đoàn Báo Người Lao Động đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta cần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

