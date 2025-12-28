HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời kiến nghị việc xoá nợ tiền thuế tại nhiều bệnh viện ở Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Nhiều bệnh viện công tại TP Cần Thơ đang nợ thuế thu nhập doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng.

Ngày 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục, đào tạo và ngành y tế trên địa bàn Cần Thơ sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời kiến nghị xóa nợ thuế tại bệnh viện công Cần Thơ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Dương Hoàng Vũ (Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ) cho biết nhiều bệnh viện công lập tại thành phố đang nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Cử tri kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế xử lý nợ đặc thù, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt liên quan đến thuế TNDN (2% trên doanh thu) từ hoạt động khám chữa bệnh theo khung giá do nhà nước quy định của các cơ sở y tế công lập tại Cần Thơ vào giai đoạn trước ngày Luật Thuế TNDN có hiệu lực.

"Việc này nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố tiếp tục hoạt động bình thường, phục vụ tốt nhất công tác khám, chữa bệnh" - cử tri Dương Hoàng Vũ đề xuất.

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời kiến nghị xóa nợ thuế tại bệnh viện công Cần Thơ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời kiến nghị xóa nợ thuế tại bệnh viện công Cần Thơ - Ảnh 3.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đây là kiến nghị chính đáng. Trước đây, các bệnh viện công cũng phải nộp thuế TNDN cũng như thuế đất nhưng đối với thuế đất thì đã có chính sách tháo gỡ. Riêng thuế TNDN, các bệnh viện công cũng phải nộp thuế nên nhiều bệnh viện gặp khó khăn; phần thuế này chưa được cơ cấu vào giá dịch vụ y tế nên không có nguồn thu để giải quyết vấn đề trả nợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời kiến nghị xóa nợ thuế tại bệnh viện công Cần Thơ - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời kiến nghị cử tri

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Quốc hội đã phê duyệt nghị quyết đặc thù có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, trong đó là miễn, giảm thuế liên quan đến khối y tế nhưng khoản nợ thuế nói trên không nằm trong nghị quyết để được giải quyết.

Vì vậy, trong quá trình triển khai nghị quyết đặc thù này, Bộ Y tế sẽ phối hợp với với Bộ Tài chính rà soát lại. Nếu theo phương án mà luật đã ban hành thì việc hồi tố chính sách phải được Quốc hội cho phép.

"Chính vì vậy phải rà soát, đánh giá và xem cấp thẩm quyền như thế nào thì mới giải quyết được vấn đề liên quan tới việc hồi tố với khoản thuế trước đây" – bà Đào Hồng Lan thông tin.

Vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Y tế liên quan đến nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của các bệnh viện trên địa bàn.

Tổng số nợ thuế TNDN truy thu của 15 bệnh viện theo kết luận của Thanh tra TP Cần Thơ (cũ) là gần 46,8 tỉ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 bệnh viện này với tổng số tiền hơn 66,5 tỉ đồng gồm nợ thuế gần 47 tỉ đồng và tiền phạt hơn 19,5 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay đã có 12/15 đơn vị nộp vào ngân sách với tổng số tiền hơn 34,8 tỉ đồng. Trong đó 9 đơn vị hoàn thành 100% nghĩa vụ, một đơn vị đã nộp xong nợ gốc và tiền phạt (còn tiền chậm nộp), hai đơn vị đã nộp xong nợ gốc (còn tiền phạt và tiền chậm nộp).

Tổng số tiền 6 đơn vị còn phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế tính đến ngày 31-8 là hơn 53,2 tỉ đồng.


