Du lịch xanh

Hàng ngàn người đổ về Bến Ninh Kiều dự khai mạc Lễ hội Văn hoá Sông nước Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Tối 27-12, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 chính thức khai mạc tại rạch Khai Luông (gần cầu đi bộ - Bến Ninh Kiều).

Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Chương trình nghệ thuật khai mạc đặc sắc với sân khấu thực cảnh sống động đã tái hiện đời sống sinh kế của người dân và không gian sông nước Cần Thơ; nhịp sống trên bến - dưới thuyền mộc mạc bao đời, nơi giao thương, ẩm thực và du lịch hòa chung một nhịp thở.

Ngoài ra, trong đêm khai mạc, du khách và người dân còn thưởng thức màn trình diễn drone light và bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực cầu đi bộ ở Bến Ninh Kiều.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin trong năm 2025, thành phố đón trên 11 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt gần 5 triệu lượt. Trong đó có gần 450.000 lượt khách quốc tế, tăng 24% so với cùng kỳ; doanh thu đạt gần 10.000 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 2.

Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 3.

Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 4.

Chương trình đặc sắc trong đêm khai mạc

Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 5.
Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 6.
Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 7.
Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 8.
Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 9.

Hàng ngàn du khách đổ về Bến Ninh Kiều để thưởng thức các tiết mục độc đáo trong chương trình khai mạc

Bà Điệp cho hay Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố. Lễ hội không chỉ giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước, mà thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái sông nước, phát triển du lịch bền vững.

Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 10.

Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 11.

Lễ hội giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước ở ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng

Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 12.
Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 13.
Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 14.
Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 15.
Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ - Ảnh 16.

Nhiều hoạt động diễn ra tại Bến Ninh Kiều thu hút đông đảo du khách

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 1-1-2026 với nhiều hoạt động như: Giải đua thuyền buồm trên sông Hậu, giải đua thuyền ván SUP, màn trình diễn Flyboard, giải vô địch đua vỏ composite…

