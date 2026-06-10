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Giáo dục

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Tuyệt đối không được giấu giếm sai sót, sự cố trong thi tốt nghiệp THPT

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cho biết tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT chiều 10-6 là 1.208.968 em, đạt tỉ lệ 98,79%.

Chiều 10-6, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến làm việc tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du -Thanh Oai, xã Dân Hòa, TP Hà Nội.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Tuyệt đối không được giấu giếm sai sót - Ảnh 1.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trực tiếp đến các phòng thi gặp gỡ giám thị, thí sinh, thăm hỏi và động viên các em trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hà Nội và Điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là căn cứ xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo Bộ trưởng, để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành, địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa với nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Tuyệt đối không được giấu giếm sai sót - Ảnh 2.

Bộ trưởng lưu ý trong quá trình coi thi, có thể có những nhầm lẫn hoặc xử sự chưa thật sự thấu đáo của cán bộ coi thi, ví dụ như nhầm lẫn về ký tên, nhầm lẫn về phát đề... hoặc đôi khi thí sinh đến muộn, quên giấy tờ, thí sinh bị rơi vào những tình huống tâm lý hoảng loạn... 

Nguyên tắc xử lý những vấn đề như vậy trước hết là không được để thí sinh bị thiệt thòi, hỗ trợ các em tối đa trong khuôn khổ quy chế. Cán bộ coi thi và các lực lượng liên quan không làm thay các em, nhưng tạo điều kiện tốt nhất về tâm lý và môi trường để các em làm bài.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Tuyệt đối không được giấu giếm sai sót - Ảnh 3.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh điều quan trọng là tuyệt đối không được giấu giếm sai sót. Nếu có sự cố xảy ra, dù là nhỏ nhất, cán bộ coi thi phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi, điểm thi báo cáo về hội đồng thi thành phố để cùng nhau xử lý ngay tại chỗ. 

Nếu để mọi chuyện trôi qua, sau đó mới phát hiện ra sai sót của cán bộ coi thi hoặc sai sót trong quy trình, lúc đó sẽ rất khó khắc phục và gây hậu quả rất lớn cho thí sinh và xã hội.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Tuyệt đối không được giấu giếm sai sót - Ảnh 4.

Về công tác phòng chống gian lận, Bộ trưởng cho rằng, phải rất cương quyết và ngăn ngừa việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Vì khi có sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến kỷ cương của kỳ thi, ảnh hưởng đến quyền lợi của tất cả các thí sinh khác trên cả nước, đây là việc hết sức quan trọng.

Bộ trưởng cũng gửi lời chúc sức khỏe tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại Điểm thi, đồng thời mong muốn các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho hay Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, trong đó có 5.401 phòng thi, 276 phòng phòng chờ, 222 phòng dự phòng. Thành phố đã điều động 18.549 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Công an Thành phố điều động gần 700 công an tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi.

Đối với công tác kiểm tra, Hà Nội điều động 634 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra tại 222 điểm thi. Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng thành lập các đoàn kiểm tra gồm 6 tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; 10 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính. 

Thành phố huy động đồng bộ các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh

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