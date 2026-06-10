Thí sinh TPHCM đến chùa Việt Nam Quốc Tự cầu an trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, chùa Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TPHCM) đón số lượng lớn học sinh và phụ huynh đến dâng hương cầu nguyện. Bên cạnh việc ôn tập, nhiều sĩ tử tìm kiếm một điểm tựa tinh thần để bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin hơn.

Sau khi hoàn tất thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế chiều 10-6, nhiều học sinh không trở về nhà ngay mà tìm đến chùa Việt Nam Quốc Tự. Dù trời có lúc xuất hiện mưa, lượng người đến dâng hương vẫn khá đông.

Trong khuôn viên chùa, nhiều học sinh thành kính thắp nhang, chắp tay cầu nguyện cho kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Không ít phụ huynh cũng đi cùng con em trong buổi chiều cận ngày thi.

Trương Kim Ngân và Nguyễn Ngọc Thảo My, học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, cho biết cả hai rủ nhau đến chùa sau khi làm thủ tục dự thi. Theo các em, việc cầu nguyện không thay thế cho việc học nhưng giúp bản thân cảm thấy an tâm hơn trước kỳ thi.

"Em còn lo về kỳ thi sắp tới nên muốn đến chùa cầu mong thi cử thuận lợi hơn" - Kim Ngân chia sẻ.

Nhiều học sinh cho biết việc ghé chùa trước ngày thi đã trở thành thói quen mỗi khi bước vào những kỳ thi quan trọng. Ngoài thắp hương, các em còn xin bùa bình an để mang theo bên mình như một lời động viên tinh thần.

Các lá bùa cầu may được phát miễn phí cho học sinh đến chùa Việt Nam Quốc Tự cầu nguyện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Diệp Khánh Tâm, học sinh Trường TH-THCS-THPT Vạn Hạnh, cho biết em thường đến Việt Nam Quốc Tự trước các kỳ thi. Việc tìm một điểm tựa tinh thần giúp bản thân bớt áp lực và tự tin hơn khi làm bài. "Mình có cảm giác an tâm hơn, không bị mông lung khi bước vào phòng thi" - Khánh Tâm nói.

Bên cạnh việc đi chùa, nhiều "mẹo cầu may" cũng được các sĩ tử truyền tai nhau. Chè đậu đỏ, lá bùa bình an hay việc mang theo một ít gạo, muối trong túi quần xuất hiện trong câu chuyện của không ít học sinh chiều 10-6.

Cuối giờ chiều, chùa Việt Nam Quốc Tự đón đông học sinh đến dâng hương, gửi gắm niềm tin vào một kỳ thi thuận lợi.

Trong khi đó, Phan Thanh Ngân và Huỳnh Uyên, học sinh Trường THCS-THPT Diên Hồng, cho biết các em đến chùa với mong muốn giữ tâm lý ổn định hơn trước ngày thi đầu tiên.

“Em run quá nên cần sự trấn an. Em mong tâm mình vững để làm bài thật tốt"”- Huỳnh Uyên bày tỏ.

Khuôn viên chùa càng về chiều càng đông. Sau khi dâng hương, một số học sinh ngồi lại trong khuôn viên để xem lại tài liệu hoặc trò chuyện cùng bạn bè trước khi trở về nhà chuẩn bị cho ngày thi.