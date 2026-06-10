Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Đặng Trinh. Ảnh: Hoàng Triều - Tấn Thạnh

(NLĐO)- Đúng 14 giờ ngày 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho hay đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tại TPHCM, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất nước, sau sáp nhập.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.

TP HCM quy hoạch 246 điểm thi, tương đương 6.060 phòng thi, được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. TPHCM huy động 25.030 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi tại điễm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Phường Xuân Hòa, TPHCM)

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết năm nay, TP HCM có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay, công tác giao đề thi có nhiều thay đổi để phù hợp tình hình mới. 

Điểm mới là do quy mô tổ chức quá lớn nên đề thi được vận chuyển đến điểm thi trước một ngày so với ngày diễn ra kỳ thi. Những năm trước, đề thi được giao sớm vào buổi sáng trong tất cả các ngày diễn ra kỳ thi.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT được đội ngũ tiếp sức mùa thi hỗ trợ

TPHCM cũng đã tính toán, xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi cho điểm thi đặt tại khu vực đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không theo kế hoạch của Hội đồng thi, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc các điều kiện về thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển.

Bài thi của thí sinh sẽ được bảo quản tại điểm thi, ở khu vực an toàn, có camera giám sát 24/24 giờ. Việc vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện đúng theo quy định, có lực lượng công an bảo vệ.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lê Quý Đôn

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh công tác coi thi phải tuân thủ quy chế, không được suy diễn làm theo ý mình, không có sáng tạo; các trưởng điểm thi tuyệt đối không được chủ quan với lý do mình từng tham gia điều hành nhiều kỳ thi trước đó.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thực tế cho thấy không có cái sai nào giống cái sai nào. Mọi khâu phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, chính xác về mặt thời gian và tuân thủ đúng quy chế thi.

Điều quan trọng nhất của kỳ thi là phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để xảy ra bất kỳ sai sót lớn nào. "Trong đó, sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" - ông nhìn nhận.

Chủm ảnh thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở TPHCM:

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.

Thí sinh xem phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn

 

 

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.

Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 11.

600 thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp tại điểm Trường THPT Nguyễn Hiền. Ảnh Tấn Thạnh

 

 

Chỉnh sửa sai sót trong ngày làm thủ tục

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi và sau đó xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp bị mất Thẻ Căn Cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.

Trong mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Thí sinh phải tuân thủ các quy định của Bộ GD-ĐT trong phòng thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, phải ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, giấy báo dự thi khi có yêu cầu của Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp; Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kĩ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm); nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với Giám thị, chậm nhất 05 (năm) phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài;

Trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận; nếu muốn có ý kiến thí sinh phải giơ tay xin phép giám thị, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình. Không được đánh dấu hoặc làm kí hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một màu mực (màu xanh hoặc màu đen);

Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi;

Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn; nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cho Giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng giám sát phòng thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ;

Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi...


Tin liên quan

Chiều nay 10-6, làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần lưu ý những gì?

Chiều nay 10-6, làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần lưu ý những gì?

(NLĐO)- Chiều nay 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Hôm nay, 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và bước vào kỳ thi trong 2 ngày 11 và 12-6

Sở GD-ĐT TPHCM cảnh báo khẩn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh các hành vi gian lận trong thi cử, đặc biệt liên quan đến làm lộ đề thi, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

thi tốt nghiệp thi tốt nghiệp THPT kỳ thi tốt nghiệp THPT thủ tục dự thi Trường THPT Lê Quý Đôn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo