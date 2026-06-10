Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho hay đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Tại TPHCM, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất nước, sau sáp nhập.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.
TP HCM quy hoạch 246 điểm thi, tương đương 6.060 phòng thi, được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. TPHCM huy động 25.030 người tham gia phục vụ kỳ thi.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết năm nay, TP HCM có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay, công tác giao đề thi có nhiều thay đổi để phù hợp tình hình mới.
Điểm mới là do quy mô tổ chức quá lớn nên đề thi được vận chuyển đến điểm thi trước một ngày so với ngày diễn ra kỳ thi. Những năm trước, đề thi được giao sớm vào buổi sáng trong tất cả các ngày diễn ra kỳ thi.
TPHCM cũng đã tính toán, xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi cho điểm thi đặt tại khu vực đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không theo kế hoạch của Hội đồng thi, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc các điều kiện về thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển.
Bài thi của thí sinh sẽ được bảo quản tại điểm thi, ở khu vực an toàn, có camera giám sát 24/24 giờ. Việc vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện đúng theo quy định, có lực lượng công an bảo vệ.
Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh công tác coi thi phải tuân thủ quy chế, không được suy diễn làm theo ý mình, không có sáng tạo; các trưởng điểm thi tuyệt đối không được chủ quan với lý do mình từng tham gia điều hành nhiều kỳ thi trước đó.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thực tế cho thấy không có cái sai nào giống cái sai nào. Mọi khâu phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, chính xác về mặt thời gian và tuân thủ đúng quy chế thi.
Điều quan trọng nhất của kỳ thi là phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để xảy ra bất kỳ sai sót lớn nào. "Trong đó, sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" - ông nhìn nhận.
Chủm ảnh thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở TPHCM:
Chỉnh sửa sai sót trong ngày làm thủ tục
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi và sau đó xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu và giấy báo dự thi.
Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.
Trường hợp bị mất Thẻ Căn Cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.
Trong mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
Thí sinh phải tuân thủ các quy định của Bộ GD-ĐT trong phòng thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, phải ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, giấy báo dự thi khi có yêu cầu của Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.
Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp; Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kĩ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm); nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với Giám thị, chậm nhất 05 (năm) phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài;
Trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận; nếu muốn có ý kiến thí sinh phải giơ tay xin phép giám thị, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình. Không được đánh dấu hoặc làm kí hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một màu mực (màu xanh hoặc màu đen);
Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi;
Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn; nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cho Giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng giám sát phòng thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.
Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ;
Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi...
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