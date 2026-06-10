Hơn 142.000 thí sinh TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho hay đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tại TPHCM, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất nước, sau sáp nhập.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.

TP HCM quy hoạch 246 điểm thi, tương đương 6.060 phòng thi, được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. TPHCM huy động 25.030 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi tại điễm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Phường Xuân Hòa, TPHCM)

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết năm nay, TP HCM có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay, công tác giao đề thi có nhiều thay đổi để phù hợp tình hình mới.

Điểm mới là do quy mô tổ chức quá lớn nên đề thi được vận chuyển đến điểm thi trước một ngày so với ngày diễn ra kỳ thi. Những năm trước, đề thi được giao sớm vào buổi sáng trong tất cả các ngày diễn ra kỳ thi.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT được đội ngũ tiếp sức mùa thi hỗ trợ

TPHCM cũng đã tính toán, xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi cho điểm thi đặt tại khu vực đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không theo kế hoạch của Hội đồng thi, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc các điều kiện về thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển.

Bài thi của thí sinh sẽ được bảo quản tại điểm thi, ở khu vực an toàn, có camera giám sát 24/24 giờ. Việc vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện đúng theo quy định, có lực lượng công an bảo vệ.

Điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lê Quý Đôn

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh công tác coi thi phải tuân thủ quy chế, không được suy diễn làm theo ý mình, không có sáng tạo; các trưởng điểm thi tuyệt đối không được chủ quan với lý do mình từng tham gia điều hành nhiều kỳ thi trước đó.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thực tế cho thấy không có cái sai nào giống cái sai nào. Mọi khâu phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, chính xác về mặt thời gian và tuân thủ đúng quy chế thi.

Điều quan trọng nhất của kỳ thi là phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để xảy ra bất kỳ sai sót lớn nào. "Trong đó, sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" - ông nhìn nhận.

Chủm ảnh thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở TPHCM:

Thí sinh xem phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn

600 thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp tại điểm Trường THPT Nguyễn Hiền. Ảnh Tấn Thạnh