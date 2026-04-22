Ngày 22-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.



Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lâm Thị Phương Thanh đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Nghị quyết tập trung vào vấn đề cốt lõi là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang cản trở sự phát triển của lĩnh vực văn hóa và huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng mới.

Về nguồn lực, dự thảo xác định rõ ngân sách nhà nước dành cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi và được điều chỉnh tăng dần theo yêu cầu phát triển. Bộ trưởng nêu rõ, Bộ VH-TT-DL đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để làm rõ cơ cấu phân bổ nguồn lực này, bảo đảm chi đúng mục tiêu, đúng trọng tâm. Song song với đó là cơ chế huy động các nguồn lực xã hội, tạo nên nền tảng tài chính bền vững cho phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Đối với việc bổ sung quy định thí điểm thành lập Quỹ Văn hóa nghệ thuật theo mô hình hợp tác công - tư, hoạt động như quỹ đầu tư mạo hiểm, Bộ trưởng cho biết đây là cách tiếp cận phù hợp với đặc thù lĩnh vực sáng tạo, nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng cũng chứa đựng cơ hội lớn.

Theo người đứng đầu Bộ VH-TT-DL, quỹ được hình thành từ nguồn vốn ngân sách đóng vai trò "vốn mồi" kết hợp với nguồn lực xã hội, hướng tới hỗ trợ các dự án sáng tạo, khởi nghiệp văn hóa và các ý tưởng đột phá mà cơ chế tài chính truyền thống khó đáp ứng.

Để bảo đảm hiệu quả, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình quỹ trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng các tiêu chí đánh giá rủi ro, cơ chế chấp nhận rủi ro và hành lang pháp lý phù hợp nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo bổ sung quy định nhằm phát huy giá trị văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc, hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng văn hóa của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, cơ quan soạn thảo cũng tiếp thu đề xuất mở rộng cơ chế miễn, giảm phí tham quan không chỉ ở khu vực công lập mà cả khu vực tư nhân, qua đó tăng tính lan tỏa của chính sách.

Dự thảo nghị quyết đã hướng tới phát triển không gian văn hóa gắn với sinh kế bền vững, kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch, qua đó phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực cũng được xây dựng tại dự thảo. Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, tiếp thu các ý kiến liên quan đến chính sách thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ làm việc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Về vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh còn nhiều thách thức về hạ tầng, nhân lực và nguồn lực tài chính.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho hay các ý kiến của đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong dự thảo trình Quốc hội xem xét thông qua. Đối với những vấn đề chưa thể quy định ngay, bộ sẽ tham mưu, đề xuất để cụ thể hóa trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Dự thảo nghị quyết đã thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về ngày 24-11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Dự thảo cũng quy định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khuyến khích nhân dân, chủ yếu là thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động văn hóa nhân các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.



