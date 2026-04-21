Thời sự Chính trị

Trình Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Thay vì quy định "cứng" trong luật mức doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cơ quan soạn thảo đề xuất trao thẩm quyền cho Chính phủ quy định.

Chiều 21-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh trong luật - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Điều này có nghĩa là ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như quy định hiện hành tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) năm 2025 sẽ được bỏ. Thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng doanh thu phù hợp.

Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi nội dung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao.

Chính phủ cho rằng việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Theo lý giải của Chính phủ, quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hiện hành đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới dẫn đến kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh và mức doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.

Đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh trong luật - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Phạm Thắng

Về phía cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, tờ trình của Chính phủ chưa thể hiện cụ thể dự kiến phương án điều chỉnh mức ngưỡng doanh thu (tăng hoặc giảm) so với mức quy định của Luật hiện hành, dẫn đến chưa rõ định hướng của Chính phủ trong việc áp dụng chính sách; các nội dung đánh giá tác động cũng chưa định lượng được tác động đối với nguồn thu ngân sách.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để cung cấp căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách; nghiên cứu để xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế phù hợp để hỗ trợ phát triển hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một số ý kiến cho rằng, quá trình xem xét, ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng đã thảo luận kỹ về các nội dung này. Việc quy định cụ thể mức ngưỡng trong Luật là để bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch và Luật giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức ngưỡng là đã bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo, thuyết phục hơn về lý do đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ thẩm quyền quy định mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế.

Đại biểu Quốc hội: Người dân tích lũy vàng miếng cho con cháu, không nên đánh thuế

