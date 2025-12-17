Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

Sáng 17-12, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh tại phường Nam Nha Trang.

Lễ khởi công Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa được xây dựng trên diện tích khoảng 9 ha, tổng mức đầu tư hơn 900 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu làm việc cho gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ. Công trình được kỳ vọng bảo đảm điều kiện chỉ huy, điều hành tập trung, thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng ứng phó các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện và sinh hoạt cho lực lượng công an tỉnh.

Quang cảnh lễ khởi công Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong khẳng định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chính trị, pháp lý và xã hội quan trọng, góp phần tăng cường tiềm lực, điều kiện làm việc cho lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sau khi hoàn thành, trụ sở mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương.