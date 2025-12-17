Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

Kỳ Nam

(NLĐO) - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa rộng 9 ha

Sáng 17-12, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh tại phường Nam Nha Trang.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Lễ khởi công Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa được xây dựng trên diện tích khoảng 9 ha, tổng mức đầu tư hơn 900 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu làm việc cho gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ. Công trình được kỳ vọng bảo đảm điều kiện chỉ huy, điều hành tập trung, thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng ứng phó các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện và sinh hoạt cho lực lượng công an tỉnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Quang cảnh lễ khởi công Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong khẳng định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chính trị, pháp lý và xã hội quan trọng, góp phần tăng cường tiềm lực, điều kiện làm việc cho lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn. 

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. 

Sau khi hoàn thành, trụ sở mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

(NLĐO)- Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương, cử ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức vụ Chủ tịch

Điều động ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(NLĐO)- Ông Trần Phong - Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Khánh Hòa có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

(NLĐO)- HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua kết quả bầu ông Lâm Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII

tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa công an tỉnh khánh hòa lễ khởi công Lương Tam Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo