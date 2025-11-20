HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Bộ GD-ĐT không "ôm" việc đào tạo bác sĩ nội trú

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Trước các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ GD-ĐT không "ôm" việc đào tạo bác sĩ nội trú.

Chiều 20-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan đến nội dung đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Luật Giáo dục Đại học không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế mà chỉ quy định nguyên tắc chung đối với các văn bằng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo Bộ trưởng, các chương trình đào tạo chuyên sâu như bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 vẫn do Bộ Y tế quản lý về nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực và điều kiện thực hành.

Dự thảo Luật Giáo dục Đại học đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 8 về việc chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ GD-ĐT không "ôm" việc này, cũng như chưa từng có ý tưởng về việc đưa các trường đại học của Bộ Y tế về bộ để quản lý.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh lại rằng, đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chuyên khoa 3 vẫn do Bộ Y tế quy định. Việc phê chuẩn chương trình đào tạo hiện nay do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế tổ chức soạn thảo chuẩn chương trình đào tạo.

"Cần phân biệt rõ ràng giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn. Bộ GD-ĐT quản lý nhà nước bằng các văn bản quy định theo luật. Điều đó không mâu thuẫn với việc các tổ chức, đơn vị chuyên ngành đặc thù quản lý các lĩnh vực của mình"- Bộ trưởng nói.

Tham gia thảo luận trước đó, đại biểu Nguyễn Tri Thức (đoàn TP HCM) cho biết ông "rất buồn" sau khi đọc báo cáo giải trình số 2028 liên quan đến vấn đề đào tạo chuyên khoa và bác sĩ nội trú. Bởi theo ông, những nội dung giải trình về Bác sĩ chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2 và Bác sĩ nội trú là hoàn toàn không chính xác.

Theo đại biểu Nguyễn Tri Thức, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ thường chia làm hai nhóm: nhóm đi theo hướng giảng dạy tại các trường đại học sẽ tập trung học thạc sĩ, tiến sĩ; trong khi nhóm làm việc trực tiếp tại các bệnh viện, lực lượng nòng cốt chiếm đa số, sẽ theo học Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2 và Nội trú.

Nhấn mạnh bác sĩ nội trú là tinh hoa của tinh hoa trong ngành y, cho nên việc xem nhẹ và coi đây chỉ là đào tạo chứng chỉ hành nghề là cách nhìn nhận thiếu chính xác về lực lượng đang ngày đêm hành nghề, khiến những người trong ngành cảm thấy chạnh lòng.

Vị đại biểu đoàn TP HCM cho rằng giáo dục ngành y là ngành khoa học thực hành, bắt buộc phải gắn chặt với bệnh viện, nên ông kiến nghị Quốc hội xem xét để giao lĩnh vực này cho Bộ Y tế quản lý.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Không còn bạo lực học đường khi người lớn không đánh nhau

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Không còn bạo lực học đường khi người lớn không đánh nhau

(NLĐO)- Ngày 20-6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khoá, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu lý do

(NLĐO)- Vấn đề về dạy thêm, học thêm tiếp tục được thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về "ao ước" trong điều động, thuyên chuyển giáo viên

(NLĐO)- Ngày 7-2, tiếp tục phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo

