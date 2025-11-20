Ngày 20-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận về 3 dự án luật trong lĩnh vực giáo dục và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để thực hiện đột phát phát triển giáo dục và đào tạo.



Nhân dịp ý nghĩa này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi tới các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục cùng toàn thể thầy giáo, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc lời chúc mừng tốt đẹp và lời tri ân sâu sắc nhất.



Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) bày tỏ vui mừng khi người thầy được quan tâm thực sự bằng chế độ, chính sách cụ thể. Điều đó được cụ thể hóa trong các cơ chế, chính sách Đảng, Nhà nước đã ban hành và chuẩn bị ban hành.



Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường. Ảnh: Phạm Thắng

Góp ý về phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông và 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh dạy học là một nghề rất đặc biệt. Bởi người thầy phải đặc biệt giữ gìn bản thân, thanh danh để làm gương cho người học.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, những người làm nghề khác nếu như lương không đủ sống thì có thể làm thêm rất nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập, song giáo viên thì không thể như thế.

"Có một số công việc người khác làm được nhưng nhà giáo thì không thể được phép làm. Thậm chí, làm thêm đúng nghề là dạy thêm cũng không phải muốn dạy thêm thế nào cũng được"- đại biểu nêu vấn đề.

Về vấn đề dạy thêm, theo đại biểu Hoàng Văn Cường, nếu giáo viên dạy thêm với nội dung khác hoặc dạy thêm về nâng cao thì tốt, nhưng nếu dạy thêm những kiến thức đáng lẽ ra phải nằm ở chương trình trong giờ chính khóa thì dạy thêm lại là động cơ không tích cực.

Chính vì vậy, việc có chế độ phụ cấp cao hơn sẽ giúp cho giáo viên có thu nhập tốt hơn, có ý thức được trách nhiệm của mình với xã hội và người học sẽ cao hơn và sẽ dồn toàn tâm, toàn ý chăm lo cho việc dạy học ở trong trường.

Vị đại biểu đoàn Hà Nội đánh giá, việc tăng chế độ đãi ngộ đối với giáo viên chỉ là một phần đầu tư nhỏ của xã hội, nhưng mang lại hưởng lợi cho hàng trăm, hàng ngàn người học, mang lại hiệu quả xã hội rất cao.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh khi đã được quan tâm hơn thì yêu cầu của xã hội đối với người thầy cũng phải cao hơn và giám sát của xã hội với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của thầy cũng phải chặt chẽ và sâu sắc hơn. "Cơ chế đó giúp chúng ta hình thành được đội ngũ người thầy chuẩn mực là nhân tố quyết định sự thành công của nền giáo dục nước nhà"- ông nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn Ninh Bình) đồng tình với chính sách nâng phụ cấp cho nhà giáo nhưng nêu băn khoăn khi so sánh với cơ chế áp dụng cho nhân lực y tế. Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng, nhân viên y tế tại trạm y tế xã và y tế dự phòng hiện được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% ở nhiều khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.

Trong khi đó, giáo viên chỉ đạt mức 100% khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, còn tại vùng khó khăn, phụ cấp lại tương đương nơi phát triển. Vị đại biểu đánh giá cơ chế, chính sách này chưa tương xứng, chưa vượt trội.

Do đó, đại biểu Phạm Hùng Thắng đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông công lập đang công tác tại vùng khó khăn lên mức cao hơn 70%, nếu không đạt 100% thì cũng cần tiệm cận để tránh thiệt thòi.

