HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại biểu Quốc hội: Người thầy phải đặc biệt giữ gìn bản thân, thanh danh để làm gương cho người học

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo đại biểu Quốc hội, khi đã được quan tâm hơn thì yêu cầu của xã hội đối với người thầy cũng phải cao hơn.

Ngày 20-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh Vai trò người thầy và yêu cầu xã hội đối với họ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận về 3 dự án luật trong lĩnh vực giáo dục và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để thực hiện đột phát phát triển giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp ý nghĩa này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi tới các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục cùng toàn thể thầy giáo, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc lời chúc mừng tốt đẹp và lời tri ân sâu sắc nhất.

Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) bày tỏ vui mừng khi người thầy được quan tâm thực sự bằng chế độ, chính sách cụ thể. Điều đó được cụ thể hóa trong các cơ chế, chính sách Đảng, Nhà nước đã ban hành và chuẩn bị ban hành.

Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh Vai trò người thầy và yêu cầu xã hội đối với họ - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường. Ảnh: Phạm Thắng

Góp ý về phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông và 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh dạy học là một nghề rất đặc biệt. Bởi người thầy phải đặc biệt giữ gìn bản thân, thanh danh để làm gương cho người học.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, những người làm nghề khác nếu như lương không đủ sống thì có thể làm thêm rất nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập, song giáo viên thì không thể như thế.

"Có một số công việc người khác làm được nhưng nhà giáo thì không thể được phép làm. Thậm chí, làm thêm đúng nghề là dạy thêm cũng không phải muốn dạy thêm thế nào cũng được"- đại biểu nêu vấn đề.

Về vấn đề dạy thêm, theo đại biểu Hoàng Văn Cường, nếu giáo viên dạy thêm với nội dung khác hoặc dạy thêm về nâng cao thì tốt, nhưng nếu dạy thêm những kiến thức đáng lẽ ra phải nằm ở chương trình trong giờ chính khóa thì dạy thêm lại là động cơ không tích cực.

Chính vì vậy, việc có chế độ phụ cấp cao hơn sẽ giúp cho giáo viên có thu nhập tốt hơn, có ý thức được trách nhiệm của mình với xã hội và người học sẽ cao hơn và sẽ dồn toàn tâm, toàn ý chăm lo cho việc dạy học ở trong trường.

Vị đại biểu đoàn Hà Nội đánh giá, việc tăng chế độ đãi ngộ đối với giáo viên chỉ là một phần đầu tư nhỏ của xã hội, nhưng mang lại hưởng lợi cho hàng trăm, hàng ngàn người học, mang lại hiệu quả xã hội rất cao.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh khi đã được quan tâm hơn thì yêu cầu của xã hội đối với người thầy cũng phải cao hơn và giám sát của xã hội với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của thầy cũng phải chặt chẽ và sâu sắc hơn. "Cơ chế đó giúp chúng ta hình thành được đội ngũ người thầy chuẩn mực là nhân tố quyết định sự thành công của nền giáo dục nước nhà"- ông nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh Vai trò người thầy và yêu cầu xã hội đối với họ - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn Ninh Bình) đồng tình với chính sách nâng phụ cấp cho nhà giáo nhưng nêu băn khoăn khi so sánh với cơ chế áp dụng cho nhân lực y tế. Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng, nhân viên y tế tại trạm y tế xã và y tế dự phòng hiện được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% ở nhiều khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.

Trong khi đó, giáo viên chỉ đạt mức 100% khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, còn tại vùng khó khăn, phụ cấp lại tương đương nơi phát triển. Vị đại biểu đánh giá cơ chế, chính sách này chưa tương xứng, chưa vượt trội.

Do đó, đại biểu Phạm Hùng Thắng đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông công lập đang công tác tại vùng khó khăn lên mức cao hơn 70%, nếu không đạt 100% thì cũng cần tiệm cận để tránh thiệt thòi.

Tin liên quan

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong thăm nhà giáo tiêu biểu ở TP HCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong thăm nhà giáo tiêu biểu ở TP HCM

(NLĐO)- Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, đã đến thăm PGS-TS Phan Thanh Bình và gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn

Nhà giáo: Vai trò to lớn, vị thế quan trọng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi với báo chí về định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng với yêu cầu của kỷ nguyên mới

Vinh danh nghệ sĩ - nhà giáo thắp lửa sáng tạo khi truyền nghề

(NLĐO) – Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2025), các thế hệ nghệ sĩ đều nhớ đến công ơn to lớn của thầy cô truyền nghề

dự thảo nghị quyết đại biểu quốc hội thầy giáo luật giáo dục đại học nhà giáo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo