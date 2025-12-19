Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Văn hóa đã làm cho du lịch thăng hoa!

Ngày 19-12, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cùng UBND TP Huế tổ chức Hội nghị tổng kết "Năm du lịch quốc gia - Huế 2025" nhằm đánh giá kết quả, phát huy những thế mạnh và đưa ra bài học kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo.

"Không phải xin rồi làm được bao nhiêu thì làm"

Năm 2025, tổng lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng hơn 61% so với năm 2024, doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỉ đồng, tăng hơn 64%.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu: "Hãy nhìn những con số này, con số thống kê để thấy được sự nỗ lực của Huế. Ấn tượng về Huế, cùng với số liệu của Huế và nhiều địa phương khác đã làm nên một kết quả tổng hợp ngành du lịch Việt Nam khi chúng ta sắp đạt con số 22 triệu lượt khách quốc tế, 130 triệu lượt khách nội địa".

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng nói rằng cùng với sự miệt mài, nỗ lực, phát huy yếu tố văn hóa, con người được lan tỏa sâu rộng, chúng ta đã làm được những việc tưởng chừng như không thể vượt qua.

Từ đó, chúng ta thấy được khi dựa vào văn hóa, khai thác được yếu tố văn hóa thì chúng ta thiết kế được các sản phẩm du lịch, lan tỏa được các giá trị này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định văn hóa đã làm cho du lịch thăng hoa. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó là sự trách nhiệm, vào cuộc tâm huyết của TP Huế khi đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia - Huế 2025.

"Không phải chỉ là xin được đăng cai rồi làm được bao nhiêu thì làm mà Huế thực sự quyết tâm, nỗ lực để cùng góp phần vào thành tích chung trong tổng thể bức tranh du lịch Việt Nam" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo UBND TP Huế trao cờ đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026 cho tỉnh Gia Lai.

Gia Lai đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026

Tại hội nghị, Bộ VH-TT&DL đã trao cờ đăng cai "Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026" cho tỉnh Gia Lai. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong rằng từ kinh nghiệm, kết quả Huế đã làm được, Gia Lai tiếp quản những nội dung này để nhanh chóng triển khai, định vị du lịch của tỉnh mình, tạo ra nhiều sản phẩm mới.

Bộ VH-TT&DL sẽ chỉ đạo cụ thể, để cùng Gia Lai tiếp cận theo một hướng có chiều sâu, bền vững, không chạy theo số lượng mà tính toán đến chất lượng. Đặc biệt là phải tiếp tục kể về những câu chuyện du lịch của một vùng đất mới có tính chiều sâu hơn.

"Phải chăng đó là câu chuyện hãy nghe tiếng hát chiều nay và những đêm sử thi huyền thoại của Tây Nguyên hùng vĩ? Phải chăng là tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn và bài chòi sâu lắng, vui nhộn?.... Rõ ràng khi chúng ta biết gắn kết, nhìn thấy đại ngàn gặp biển cả, truyền thống gặp hiện đại, trải nghiệp gặp với cảm xúc, chúng ta có quyền kì vọng Gia Lai sẽ làm nên một bức tranh, gam màu khác, cách làm mới, trên cơ sở bước đi Huế đã thành công" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi ý.