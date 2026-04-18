Bộ trưởng Thụy Sĩ kiện Grok vì đăng bài xúc phạm trên mạng xã hội X

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Bộ trưởng Thụy Sĩ kiện Grok vì đăng bài xúc phạm trên mạng xã hội X

Hải Hưng

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter khởi kiện chatbot Grok vì tạo ra nội dung thô tục, xúc phạm bà rồi đăng công khai trên mạng xã hội.

Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng trên nền tảng X có nội dung xúc phạm bà Karin Keller-Sutter. Những lời lẽ dung tục ấy do chatbot Grok tạo ra theo yêu cầu của một người dùng.

Trang tin SWI swissinfo.ch (Thụy Sĩ) mô tả người dùng nói trên hôm 10-3 đã ra câu lệnh bằng tiếng Đức yêu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) Grok viết một đoạn "roast", tức nội dung mang tính chế giễu, nhắm vào nữ bộ trưởng.

Phản hồi do chatbot tạo ra không chỉ chứa những lời lẽ miệt thị liên quan đến cá nhân và công việc của bà Keller-Sutter mà còn gợi ý có thể tiếp tục tạo nội dung "cực đoan hơn" hoặc hướng sang công kích người khác.

Bộ trưởng Thụy Sĩ kiện Grok, nền tảng X bị đặt câu hỏi trách nhiệm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đang có động thái pháp lý đối với chatbot Gork. Ảnh: Keystone/Til Buergy

Đoạn nội dung sau đó được chia sẻ công khai trên mạng xã hội X. Đến ngày 12-3, cả bài đăng lẫn đoạn hội thoại giữa người dùng và chatbot đã bị xóa.

Người dùng liên quan nói rằng đây chỉ là một "thử nghiệm kỹ thuật vô hại" nhằm kiểm tra năng lực của Grok.

Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng làm dấy lên câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm khi một chatbot có thể bị lợi dụng để tạo nội dung vi phạm pháp luật?

Bà Keller-Sutter đã nộp đơn kiện với mục tiêu bảo vệ danh dự của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn trước hành vi kỳ thị phụ nữ trên không gian mạng.

Đây được xem là bước đi pháp lý đáng chú ý, bởi đơn kiện không chỉ nhắm vào hành vi xúc phạm mà còn có thể kéo theo việc xem xét vai trò của nền tảng cung cấp công cụ AI.

Phát ngôn viên Bộ Tài chính Thụy Sĩ cho biết các công tố viên cần xem xét liệu X có phải chịu trách nhiệm khi cung cấp chatbot Grok trong bối cảnh có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp hay không?.

Một vấn đề khác cũng được đặt ra là liệu nền tảng này có vi phạm nghĩa vụ ngăn chặn nội dung độc hại hay không?.

Theo luật Thụy Sĩ, bất kỳ cá nhân nào tham gia công bố nội dung xúc phạm mà cố ý không ngăn chặn việc phát tán có thể đối mặt mức án tối đa 3 năm tù hoặc bị phạt tiền.

Văn phòng công tố bang Bern - Thụy Sĩ xác nhận đã mở cuộc điều tra liên quan đến vụ kiện chatbot Grok của bà Karin Keller-Sutter.

Trong khi đó, X Switzerland GmbH, đơn vị đại diện của Grok tại Thụy Sĩ, chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Vụ kiện xuất hiện đúng lúc chatbot Grok tiếp tục vướng nhiều tranh cãi và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã mở cuộc điều tra đối với AI này.

Grok là chatbot AI do tỉ phú Mỹ Elon Musk phát triển thông qua công ty xAI và được tích hợp trên nền tảng X.

Thời gian qua, mô hình này liên tiếp gây tranh cãi khi từng tự xưng "MechaHitler", bị cho là dễ tạo ra các nội dung xúc phạm. Chatbot Gork cũng bị chỉ trích vì bị cho là liên quan tới việc tạo ra hàng ngàn hình ảnh deepfake nhạy cảm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo