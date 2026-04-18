Bộ trưởng Thụy Sĩ kiện Grok vì đăng bài xúc phạm trên mạng xã hội X

Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng trên nền tảng X có nội dung xúc phạm bà Karin Keller-Sutter. Những lời lẽ dung tục ấy do chatbot Grok tạo ra theo yêu cầu của một người dùng.

Trang tin SWI swissinfo.ch (Thụy Sĩ) mô tả người dùng nói trên hôm 10-3 đã ra câu lệnh bằng tiếng Đức yêu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) Grok viết một đoạn "roast", tức nội dung mang tính chế giễu, nhắm vào nữ bộ trưởng.

Phản hồi do chatbot tạo ra không chỉ chứa những lời lẽ miệt thị liên quan đến cá nhân và công việc của bà Keller-Sutter mà còn gợi ý có thể tiếp tục tạo nội dung "cực đoan hơn" hoặc hướng sang công kích người khác.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đang có động thái pháp lý đối với chatbot Gork. Ảnh: Keystone/Til Buergy

Đoạn nội dung sau đó được chia sẻ công khai trên mạng xã hội X. Đến ngày 12-3, cả bài đăng lẫn đoạn hội thoại giữa người dùng và chatbot đã bị xóa.

Người dùng liên quan nói rằng đây chỉ là một "thử nghiệm kỹ thuật vô hại" nhằm kiểm tra năng lực của Grok.

Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng làm dấy lên câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm khi một chatbot có thể bị lợi dụng để tạo nội dung vi phạm pháp luật?

Bà Keller-Sutter đã nộp đơn kiện với mục tiêu bảo vệ danh dự của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn trước hành vi kỳ thị phụ nữ trên không gian mạng.

Đây được xem là bước đi pháp lý đáng chú ý, bởi đơn kiện không chỉ nhắm vào hành vi xúc phạm mà còn có thể kéo theo việc xem xét vai trò của nền tảng cung cấp công cụ AI.

Phát ngôn viên Bộ Tài chính Thụy Sĩ cho biết các công tố viên cần xem xét liệu X có phải chịu trách nhiệm khi cung cấp chatbot Grok trong bối cảnh có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp hay không?.

Một vấn đề khác cũng được đặt ra là liệu nền tảng này có vi phạm nghĩa vụ ngăn chặn nội dung độc hại hay không?.

Theo luật Thụy Sĩ, bất kỳ cá nhân nào tham gia công bố nội dung xúc phạm mà cố ý không ngăn chặn việc phát tán có thể đối mặt mức án tối đa 3 năm tù hoặc bị phạt tiền.

Văn phòng công tố bang Bern - Thụy Sĩ xác nhận đã mở cuộc điều tra liên quan đến vụ kiện chatbot Grok của bà Karin Keller-Sutter.

Trong khi đó, X Switzerland GmbH, đơn vị đại diện của Grok tại Thụy Sĩ, chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Vụ kiện xuất hiện đúng lúc chatbot Grok tiếp tục vướng nhiều tranh cãi và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã mở cuộc điều tra đối với AI này.

Grok là chatbot AI do tỉ phú Mỹ Elon Musk phát triển thông qua công ty xAI và được tích hợp trên nền tảng X. Thời gian qua, mô hình này liên tiếp gây tranh cãi khi từng tự xưng "MechaHitler", bị cho là dễ tạo ra các nội dung xúc phạm. Chatbot Gork cũng bị chỉ trích vì bị cho là liên quan tới việc tạo ra hàng ngàn hình ảnh deepfake nhạy cảm.



