Dùng AI "chế" ảnh người ngất tại cây xăng có thể bị phạt 7 năm tù

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động do ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết kèm hình ảnh do AI tạo dựng, lan truyền thông tin sai sự thật về việc người dân ngất xỉu tại cây xăng, kêu gọi đổ xăng gấp. Các nội dung này chủ yếu nhằm mục đích thu hút tương tác, "câu" like, view.

Trước tình trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh và xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng bài với tiêu đề: "Giá xăng dầu "quay xe" - anh em đi đổ xăng ngay", kèm hình ảnh người đàn ông ngất tại cây xăng được tạo bằng AI.

Kết quả xác minh cho thấy người đăng tải là N.T.Đ. (SN 2005, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội). Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích "câu" view, like, đồng thời đã tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hình ảnh người dân ngất tại cây xăng được tạo bởi AI

Trao đổi với phóng viên, luật sư Bùi Thị Ánh Tuyết (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết việc sử dụng AI để tạo hình ảnh đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Cụ thể, người vi phạm có thể bị xử phạt 10-20 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật theo quy định tại Nghị định 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022.

Trong trường hợp nghiêm trọng, hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với mức phạt tiền lên đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến 5 năm. "Việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh" - luật sư Tuyết lưu ý.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dùng mạng xã hội cảnh giác trước thông tin, hình ảnh giả và không tùy tiện chia sẻ những thông tin này.