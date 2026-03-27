Nữ CEO Hana Gold bị bắt trong đường dây liên quan sàn ONUS là ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Nữ CEO Hana Gold bị bắt trong đường dây liên quan sàn ONUS là ai?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bà Hana Ngô, CEO Hana Gold, là cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Anh, từng làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại TP Cần Thơ); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội); Ngô Thị Thảo (SN 1994, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Hana Gold) cùng một số đối tượng liên quan bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Bà Ngô Thị Thảo, còn được biết đến với tên gọi khác là Hana Ngô, là người sáng lập và điều hành Công ty CP Vàng bạc Đá quý Hana Gold.

Theo thông tin từ website Hana Gold, bà Hana Ngô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Anh (2016), đồng thời có thêm chứng chỉ nghiệp vụ ngân hàng trong năm này.

Năm 2017, bà tham gia khóa đào tạo giám đốc điều hành (CEO).

Đến năm 2018, bà có thêm các chứng chỉ liên quan đến nhận định chất lượng vàng bạc và kỹ năng kinh doanh, cầm đồ. Năm 2023, bà hoàn thành chương trình Mini MBA.

Về quá trình làm việc, năm 2016, bà làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4. Đến năm 2018, bà chuyển sang làm việc tại công ty về công nghệ, tài chính, chứng khoán và fintech.

Năm 2019, bà trở thành đại diện phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam cho một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Ấn Độ và Hồng Kông - Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực kim cương và trang sức.

img

Thông tin về bà Ngô Thị Thảo (Hana Ngô). Nguồn: Hana Gold

Năm 2020, bà Hana Ngô thành lập và đảm nhiệm vai trò CEO Hana Gold, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý theo hướng ứng dụng công nghệ.

Đến năm 2025, bà giữ vai trò Giám đốc đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tại quỹ Fundgo.

Theo giới thiệu, CEO Hana Gold có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chứng khoán, tham gia quản lý và triển khai các dự án liên quan.

Trong vai trò điều hành, bà này đã xây dựng và phát triển Hana Gold từ giai đoạn đầu, với định hướng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh vàng.

Hana Gold cho phép người dùng mua vàng với số tiền nhỏ chỉ từ 100.000 đồng. Doanh nghiệp do bà Hana Ngô sáng lập còn đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền tảng quản lý và đầu tư tài sản hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo công bố, nền tảng này có hơn 300.000 người dùng, vận hành 5 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau, đồng thời đã huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.

Tin liên quan

Điều ít ai ngờ về ông Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập sàn tiền số ONUS vừa bị bắt

Điều ít ai ngờ về ông Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập sàn tiền số ONUS vừa bị bắt

(NLĐO)- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân được biết đến là nhà sáng lập sàn tiền số ONUS, song ít ai biết ông từng có xuất phát điểm là một dược sĩ.

CEO doanh nghiệp đứng sau ONUS lên tiếng khi hệ thống “đóng băng”

(NLĐO) - CEO HVA Group khẳng định việc tạm thời điều chỉnh một số chức năng là để đảm bảo các yếu tố an toàn trong quá trình rà soát.

Diễn biến mới nhất liên quan sự cố trên ONUS và Hana Gold

(NLĐO) - Diễn biến tại Hana Gold xảy ra cùng thời điểm sàn ONUS gặp sự cố, khiến nhiều nhà đầu tư càng bất an hơn khi xâu chuỗi các thông tin liên quan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo