Sức khỏe

Bộ trưởng Y tế khen điều dưỡng không màng hiểm nguy cứu trẻ sơ sinh trong vụ đâm 7 người

D.Thu

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng bằng khen tập thể, cá nhân Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì dũng cảm cứu bé sơ sinh và người bị truy sát.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định tặng Bằng khen cho tập thể Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và 4 điều dưỡng đang công tác tại khoa, gồm Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế khen nhân viên cứu trẻ sơ sinh trong vụ truy sát ở Nghệ An - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Y tế thăm nữ điều dưỡng trong vụ cứu người truy sát, đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An

Quyết định nêu rõ, tập thể và các cá nhân đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Trước đó, trưa 24-10, đoàn công tác Bộ Y tế do ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ, (Bộ Y tế), đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23-10.

Tại buổi làm việc, đoàn gửi lời chia sẻ, động viên sâu sắc, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm của các điều dưỡng, những người không quản hiểm nguy, dũng cảm lao vào giằng co với đối tượng cầm dao để cứu sống cháu bé sơ sinh.

Ông Đức đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ tâm lý kịp thời để họ sớm ổn định sức khỏe và tinh thần sau biến cố.

"Các nhân viên y tế đã hành động bằng bản năng của người thầy thuốc, đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên sự an nguy của mình. Đó là tinh thần cao quý nhất của ngành y"- ông Đức xúc động nói.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trao giấy khen biểu dương 8 nhân viên y tế gồm: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh, Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền.

Các nhân viên này đã không màng nguy hiểm, lao vào ngăn kẻ cầm dao, bảo vệ an toàn cho mẹ con sản phụ và người nhà bệnh nhân.

