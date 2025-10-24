Diễn biến sức khỏe nữ điều dưỡng bị đâm nhiều nhát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Liên quan đến vụ Bằng Văn Vỹ cầm dao đâm 7 người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sáng 24-10, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trong số các nạn nhân, điều dưỡng Nguyễn Thị T.T. bị thương nặng nhất, với hai vết thương ở động mạch cảnh và xương đòn.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

"May mắn, chị T. được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe đã cơ bản ổn định. Các nạn nhân khác chủ yếu bị thương phần mềm, không nguy hiểm tính mạng"- ông Đức thông tin.

Nói về nguyên nhân các vụ bạo hành nhân viên y tế vẫn gia tăng, ông Đức cho rằng có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan. "Trước hết, phải nhìn nhận áp lực rất lớn của nhân viên y tế. Mỗi năm có khoảng 200 triệu lượt khám ngoại trú, có bệnh viện tiếp nhận tới hàng chục nghìn lượt mỗi ngày. Dù vậy, ngành y là ngành phục vụ, nên thái độ, kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế vẫn cần được trau dồi"- ông nói.

Theo ông Đức, phía người nhà bệnh nhân cũng là một nguyên nhân đáng lưu ý. Khi có người thân nhập viện, ai cũng lo lắng, dễ nảy sinh bức xúc. Đa số vụ việc bạo hành xảy ra ở khoa Cấp cứu và Hồi sức, nơi tính mạng người bệnh bị đe dọa.

Đại diện Bộ Y tế cũng đề cập đến lỗ hổng trong công tác đảm bảo an ninh bệnh viện. Dù Bộ Y tế và Bộ Công an đã ký quy chế phối hợp hơn 10 năm, song nhiều cơ sở vẫn chưa thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ tức thời.

"Dù vì bất kỳ lý do gì, hành vi hành hung cán bộ y tế khi họ đang làm nhiệm vụ là không thể chấp nhận được"- ông Đức nhấn mạnh.

Ông Đức cho biết thời gian tới, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các bệnh viện triển khai đồng bộ nhiều biện pháp: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố an ninh trật tự, tăng cường ứng dụng công nghệ và cải thiện cơ sở vật chất.

Bàn Văn Vỹ dùng dao tấn công khiến 7 người bị thương.

"Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng công an địa phương để xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc, mang tính răn đe"- ông Đức nói.

Trước đó, sáng 23-10, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công điều dưỡng Nguyễn T.N.. và một người nhà bệnh nhân.

Sau đó, Vỹ bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ, song bị người nhà bệnh nhân giằng lại. Khi các nhân viên y tế lao vào can ngăn, đối tượng tiếp tục dùng dao truy đuổi, tấn công. Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ sơ sinh.