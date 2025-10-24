HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Qua xác minh ban đầu đối tượng không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Tối 24-10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị thương do bị tấn công trong bệnh viện - Ảnh 1.

Bàn Văn Vỹ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng 23-10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (phường Trường Vinh) đã xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi một nam thanh niên bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang làm việc, khiến nhiều người bị thương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an phường Trường Vinh và lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện, chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng khống chế bắt giữ Bàn Văn Vỹ. Quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng, nhân dân và đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, Bàn Văn Vỹ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi kết hôn, Vỹ và chị L.T.K. (SN 1999, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại Bắc Ninh. Thời gian gần đây, do mang sắp sinh nên chị K. về quê (xã Quế Phong) để sinh sống.

Ngày 13-10, Vỹ từ quê Bắc Ninh về quê vợ để chăm sóc vợ. Ngày 17-10, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mổ đẻ sinh đôi. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai cháu bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực. Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát. Sáng 23-10, do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, nên đã có hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát.

Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị thương do bị tấn công trong bệnh viện - Ảnh 2.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An nơi xảy ra sự việc

Cụ thể khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Vỹ đã sử dụng dao gây thương tích cho 2 người nhà bệnh nhân là bà N.T.T.T. (SN 1974, trú tại xã Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An) và bà P.T.T. (SN 1962, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) và 3 nhân viên y tế là chị N.T.T.T. (SN 1987, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An); N.T.N. (SN 1994, trú tại xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An và chị N.T.T.H. (SN 1995, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hậu quả làm 5 người bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, trong đó có chị Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất.

Hành vi của Bàn Văn Vỹ được xác định là có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng loạn.

Xác minh tại địa phương, Vỹ chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh, thỉnh thoảng mới về quê vợ tại xã Quế Phong, người này chưa có tiền án, tiền sự. Tại thời điểm bắt giữ, kết quả xét nghiệm đối tượng âm tính với chất ma túy và qua xác minh ban đầu đối tượng không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

