Thời sự Chính trị

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá Lực lượng vũ trang TP HCM là một trong những đơn vị tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 về mọi mặt

Ngày 4-9, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ  TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang thành phố (4.9.1945 – 4.9.2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Dự lễ có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

Cùng dự lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 7 và TP HCM.

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba- Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Ngày 22-8-2025, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 1674/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TP HCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. 

Ngày 21-8-2025, Chủ tịch UBND TP HCM ký Quyết định Số 792/QĐ-UBND về việc tặng Cờ truyền thống cho Lực lượng vũ trang TP HCM vì đã có "thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố (4.9.1945 - 4.9.2025).

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba- Ảnh 2.

Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TP HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang TP HCM đã phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong chiến đấu, luôn trung thành, kiên định, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, tiếp tục lập nên những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Lực lượng vũ trang TP HCM đã xung kích đi đầu, chủ động đến với nhân dân, kịp thời có mặt cứu giúp, hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba- Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tặng Cờ truyền thống cho Lực lượng vũ trang TP HCM

Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá Lực lượng vũ trang TP HCM là một trong những đơn vị tiêu biểu của Quân khu 7 về mọi mặt, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba- Ảnh 4.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Có nhiều giải pháp xây dựng Lực lượng vũ trang TP HCM vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ "vững mạnh, rộng khắp", làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ và "thế trận lòng dân" vững chắc. 

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Lực lượng vũ trang thành phố phải nêu cao trách nhiệm trong giai đoạn lịch sử mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh Lực lượng vũ trang thành phố phải nêu cao trách nhiệm trong giai đoạn lịch sử mới, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng vững chắc trên tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu Lực lượng vũ trang TP HCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn quân lập nên những thành tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ; củng cố cơ sở vững mạnh toàn diện cả về chính trị, kinh tế; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng. 

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP HCM tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu đơn vị 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

TP HCM Bộ tư lệnh lực lượng vũ trang Bí thư Thành ủy Bộ Quốc phòng quân đội nhân dân Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân
