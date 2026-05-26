Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: 147 sĩ quan được phong, thăng quân hàm

Sáng nay (26-5), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trang trọng tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định phong, thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan năm 2026.

Tại hội nghị, Đại tá Kiều Khánh Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đối với 147 sĩ quan được phong, thăng quân hàm trong dịp này.

Bộ Tư lệnh vùng có 2 người được trao quyết định phong quân hàm sĩ quan; 138 người được thăng quân hàm sĩ quan và 7 người được nâng lương trong đợt này.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Huy nhấn mạnh vinh dự luôn đi đôi với trách nhiệm; cấp bậc quân hàm càng cao, trách nhiệm của người cán bộ trước đơn vị và nhân dân càng lớn.

Mỗi đồng chí được nhận quyết định ngày hôm nay cần tiếp tục giữ vững và phát huy bản lĩnh chính trị, xác định tốt lập trường tư tưởng, kiên định vững vàng trước mọi tình huống; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để trở thành những hạt nhân gương mẫu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay mặt cho 147 đồng chí nhận quyết định, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Hải đội 212, Hải đoàn 21 đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện giúp đỡ của Thủ trưởng các cấp cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đồng thời hứa quyết tâm: Sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" - người chiến sĩ Cảnh sát biển; không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.