Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2025

Ngày 8-12, tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2025. Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị.

Năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai đồng bộ các mặt công tác Đảng, công tác chính trị và đạt nhiều kết quả nổi bật: Quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị, pháp luật.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, phát biểu tại hội nghị.

Đơn vị phối hợp với báo chí thực hiện hơn 1.249 tin, bài tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển. Công tác thi đua – khen thưởng được duy trì nền nếp; nhiều mô hình chuyển đổi số như "Chính trị viên số", "Cán bộ Chính trị số", "Cơ quan Chính trị số" mang lại hiệu quả tích cực.

Bộ Tư lệnh Vùng duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị được triển khai hiệu quả trong các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, phòng chống hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU)…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2025



Công tác dân vận được đẩy mạnh với 22 chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", 16 đợt "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo". Đơn vị tặng hơn 1.800 phần quà, khám bệnh miễn phí cho hơn 500 lượt người; tham gia hàng trăm lượt cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai.

Đơn vị cũng phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng, bàn giao 2 nhà tình nghĩa và tổ chức 17 cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Năm 2026 – năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, công tác kiểm tra, giám sát; triển khai hiệu quả công tác Đảng, công tác Chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng cơ động và các nhiệm vụ khác; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách và phong trào thi đua quyết thắng.