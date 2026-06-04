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Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ

Nguyễn Thường

(NLĐO)- Hội thi có 17 thí sinh là cán bộ đoàn và 05 đội thi tuyên truyền viên trẻ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng

Sáng 4-6, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026. 

Dự và chỉ đạo bế mạc hội thi có Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Tham gia hội thi có 17 thí sinh là cán bộ đoàn và 5 đội thi tuyên truyền viên trẻ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026. - Ảnh 1.

Thủ trưởng Bộ Tư Lệnh Vùng tặng giấy chứng nhận cho "Cán bộ đoàn giỏi" cho các đồng chí đạt thành tích tốt tại Hội thi

Trong khuôn khổ hội thi, các thí sinh tham gia phần thi bơi với tinh thần quyết tâm cao, thể hiện sức khỏe, thể lực và bản lĩnh của tuổi trẻ Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quân sự đặc thù.

Tiếp đó, các thí sinh bước vào phần thi nhận thức dưới hình thức trắc nghiệm trên phần mềm số hóa. Nội dung tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn; kiến thức về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Ở phần thi kỹ năng công tác Đoàn, các thí sinh thể hiện khả năng xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức diễn đàn, tọa đàm thanh niên, sinh hoạt chi đoàn; đồng thời xử lý các tình huống thực tiễn phát sinh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026. - Ảnh 2.

Điểm nhấn của Hội thi năm nay là đưa phần thi nhận thức sang hình thức trắc nghiệm trên máy tính, giúp nâng cao tính khách quan, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong Quân đội. Cùng với đó, Ban Tổ chức đã khuyến khích các thí sinh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào phần thi thuyết trình nhằm tăng tính sinh động, trực quan và hiệu quả truyền tải nội dung.

Đối với nội dung Tuyên truyền viên trẻ, 05 đội thi đã mang đến những phần thi hấp dẫn, được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, lấy tuyên truyền miệng làm trung tâm. Nội dung tập trung tuyên truyền các nghị quyết đại hội Đảng, đại hội Đoàn các cấp và chương trình hành động của tuổi trẻ đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026. - Ảnh 3.

Thủ trưởng BTL Vùng tặng giấy chứng nhận cho "Cán bộ đoàn giỏi" cho các đồng chí đạt thành tích tốt tại Hội thi

Phát biểu bế mạc, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy BTL Vùng, Trưởng ban Tổ chức Hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo và chất lượng các phần thi của các thí sinh, đội thi. Hội thi đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ; đồng thời tiếp tục lan tỏa sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn trong tuổi trẻ toàn Vùng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026. - Ảnh 4.

Thủ trưởng BTL Vùng chụp ảnh cùng các đội thi

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đối với phần thi Cán bộ Đoàn giỏi, Ban Tổ chức trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích; đồng thời trao Chứng nhận "Cán bộ Đoàn giỏi" cho 08 đồng chí đạt thành tích tốt tại hội thi. Đồng chí Thiếu tá Lê Xuân Nam, Bí thư Đoàn cơ sở Hải đội 202 đã xuất sắc giành Giải nhất nội dung thi cán bộ Đoàn giỏi. 

Đối với phần thi Tuyên truyền viên trẻ, Ban Tổ chức trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 02 giải Ba cho các đội thi có phần thể hiện xuất sắc. Đội thi tuyên truyền viên trẻ của Hải đoàn 21 đã xuất sắc giành giải Nhất nội dung thi tuyên truyền viên trẻ.


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