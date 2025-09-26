Nhằm chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 (Bualoi), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại TP Đà Nẵng) đã triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống và ứng phó với bão cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Các tàu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống bão số 10

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng các phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, hệ thống trực chỉ huy, trực thông tin, vật chất trang bị, công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 10.

Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão; hệ thống doanh trại, kho tàng, vũ khí, trang bị được chằng chống ổn định, chắc chắn; hệ thống cây xanh được cắt tỉa, cống rãnh được khơi thông dòng chảy; các loại pano, biển bảng được tháo xuống, bảo đảm an toàn; các tổ cơ động đảm bảo quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 củng cố, chằng chống nhà cửa phòng chống bão số 10

Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thống suốt; chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; tiếp tục quán triệt tốt các công điện, chỉ đạo của cấp trên; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án; cấp bổ sung đủ cơ số trang bị, vật tư phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra và bảo đảm an toàn mọi mặt.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, sẵn sàng cơ động giúp nhân dân ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cơn bão gây ra đối với người dân.

Các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển và neo đậu tại cảng của Hải đoàn 21, Hải đội 202 đã chuẩn bị tốt kế hoạch phòng chống bão, phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra và bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.