HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Tư pháp khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Minh Chiến

(NLĐO) - Từ hôm nay 23-4, người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thể tra cứu văn bản pháp luật chính thống, đầy đủ và đáng tin cậy.

Sáng 23-4, Bộ Tư pháp đã khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). 

Dự lễ khai trương có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và đại diện các bộ, ngành.

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật mới ứng dụng AI - Ảnh 1.

Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tư pháp và đại diện các bộ, ngành khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại địa chỉ https://vbpl.vn/, từ hôm nay, 23-4, người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thể tra cứu văn bản pháp luật chính thống, đầy đủ và đáng tin cậy.

Lần đầu tiên, Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống" và khai thác, sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản QPPL trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều, cũng như sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai của hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước quản lý hệ thống văn bản QPPL, đồng thời hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật và nhiều hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác.

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới, lần đầu ứng dụng AI - Ảnh 1.

Các đại biểu dự lễ khai trương sáng 23-4

Trước đó, Bộ Tư pháp với sự đồng hành công nghệ của Tập đoàn FPT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật - nền tảng dữ liệu pháp lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản QPPL, bao gồm phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và Chuyên mục Tổng rà soát trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL, hệ thống bao gồm: Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên Cổng pháp luật quốc gia và Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên Cổng pháp luật quốc gia là kênh cung cấp thông tin chính thống, phục vụ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Tại cổng, thông tin được cung cấp kịp thời, đầy đủ về: Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL; tin tức hoạt động của các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tổng rà soát; toàn bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL; liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cơ sở điều ước quốc tế; phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL giúp chuẩn hóa quy trình nhập liệu theo hệ thống biểu mẫu thống nhất; dễ dàng tổng hợp dữ liệu của các cơ quan, đơn vị rà soát; theo dõi tiến độ rà soát theo thời gian thực; kết xuất báo cáo nhanh chóng, chính xác và bảo đảm tính thống nhất của kết quả tổng rà soát trên toàn quốc.


Tin liên quan

TPHCM: Thêm "địa chỉ" tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở phường Bàn Cờ

TPHCM: Thêm “địa chỉ” tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở phường Bàn Cờ

(NLĐO) - Việc thành lập Chi hội Luật gia phường Bàn Cờ giúp người dân dễ tiếp cận tư vấn pháp lý, hòa giải tranh chấp, nhất là được trợ giúp pháp lý miễn phí

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội

(NLĐ)- Các hoạt động nhằm nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương, trách nhiệm trong học đường và xã hội

Đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều 7-11 dự lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp Văn bản quy phạm pháp luật văn bản pháp luật cơ sở dữ liệu quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo