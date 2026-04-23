Sáng 23-4, Bộ Tư pháp đã khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Dự lễ khai trương có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và đại diện các bộ, ngành.

Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tư pháp và đại diện các bộ, ngành khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại địa chỉ https://vbpl.vn/, từ hôm nay, 23-4, người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thể tra cứu văn bản pháp luật chính thống, đầy đủ và đáng tin cậy.

Lần đầu tiên, Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống" và khai thác, sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản QPPL trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều, cũng như sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai của hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước quản lý hệ thống văn bản QPPL, đồng thời hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật và nhiều hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác.

Trước đó, Bộ Tư pháp với sự đồng hành công nghệ của Tập đoàn FPT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật - nền tảng dữ liệu pháp lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản QPPL, bao gồm phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và Chuyên mục Tổng rà soát trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL, hệ thống bao gồm: Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên Cổng pháp luật quốc gia và Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên Cổng pháp luật quốc gia là kênh cung cấp thông tin chính thống, phục vụ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Tại cổng, thông tin được cung cấp kịp thời, đầy đủ về: Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL; tin tức hoạt động của các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tổng rà soát; toàn bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL; liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cơ sở điều ước quốc tế; phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL giúp chuẩn hóa quy trình nhập liệu theo hệ thống biểu mẫu thống nhất; dễ dàng tổng hợp dữ liệu của các cơ quan, đơn vị rà soát; theo dõi tiến độ rà soát theo thời gian thực; kết xuất báo cáo nhanh chóng, chính xác và bảo đảm tính thống nhất của kết quả tổng rà soát trên toàn quốc.



