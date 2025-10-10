HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bộ VH-TT-DL lên tiếng về phim "tổng tài" đang tràn lan mạng xã hội

Yến Anh

(NLĐO)- Đại diện Bộ VH-TT-DL cho biết phim "tổng tài" nếu tuân thủ đúng quy định về nội dung, bản quyền, tiêu chuẩn phát sóng thì được phổ biến bình thường.

Tại cuộc họp báo quý III của Bộ VH-TT-DL chiều 10-10 tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên về dòng phim ngắn mô típ "tổng tài", cuộc chiến gia tộc... đang phủ sóng mạng xã hội, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết tại Việt Nam, mọi hoạt động, trong đó có lĩnh vực phim ảnh, đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Vì vậy, những bộ phim, kể cả dòng phim "tổng tài" nếu không vi phạm quy định pháp luật thì được phép hoạt động và phổ biến bình thường.

Bộ VH-TT-DL lên tiếng về phim "tổng tài" đang tràn lan mạng xã hội - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thông tin tại buổi họp báo

"Chúng tôi quản lý bằng pháp luật, không bằng cảm tính. Cái gì đúng quy định thì được làm, sai quy định thì phải xử lý"- ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh. Đồng thời, ông khẳng định Việt Nam không có chủ trương "không quản được thì cấm".

Liên quan đến trường hợp phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có xuất hiện "đường lưỡi bò", ông Lê Quang Tự Do cho biết bộ phim này tại Việt Nam phát tới tập 15, tập 16 có "đường lưỡi bò phi pháp" mới chiếu ở Trung Quốc.

Bộ VH-TT-DL lên tiếng về phim "tổng tài" đang tràn lan mạng xã hội - Ảnh 2.

Phim "tổng tài" phủ sóng mạng xã hội khiến người xem ngán ngẩm

"Đối với những phim chưa phát hành tại Việt Nam nhưng chứa nội dung sai lệch, chúng tôi cũng dừng chiếu. Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử và Cục Điện ảnh kiên định thống nhất quan điểm, nếu phát hiện có yếu tố vi phạm chủ quyền, vi phạm Luật Điện ảnh là kiên quyết không để phổ biến, dù phim chưa chiếu ở Việt Nam" - Cục trưởng Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Bộ VH-TT-DL lên tiếng về phim "tổng tài" đang tràn lan mạng xã hội - Ảnh 3.

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có xuất hiện "đường lưỡi bò" khiến khán giả Việt Nam phẫn nộ

Tại họp báo, nhiều vấn đề liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch như mức độ hoành thành mục tiêu đón khách, công tác miễn visa của ngành du lịch, công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim Việt Nam của ngành điện ảnh, việc sử dụng, khai thác sân vận động Mỹ Đình... được các đại diện cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VH-TT-DL trả lời.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV dự kiến diễn từ ngày 21 đến 25-11 tại TP HCM với quy mô khoảng 1.000 người. Liên hoan có sự tham dự chính thức của 34 lãnh đạo Sở VH-TT/Sở VH-TT-DL, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh các tỉnh thành. Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ có hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về bài học thu hút các đoàn làm phim về với địa phương.

Cơ cấu giải thưởng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ lần đầu tiên có giải thưởng tôn vinh cá nhân có nhiều đóng góp cho điện ảnh, tôn vinh cá nhân nước ngoài có đóng góp cho điện ảnh Việt Nam.

Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Liên hoan phim Việt Nam năm nay có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất từ trước tới nay với tổng số 130 phim. 

Tin liên quan

Lời khai của "tổng tài" vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung

Lời khai của “tổng tài” vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung

Sản phụ cùng thai nhi tử vong tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên chưa rõ nguyên nhân; Bão Ragasa khả năng mạnh lên thành siêu bão khi vào Biển Đông…

đường lưỡi bò phim tổng tài
    Thông báo