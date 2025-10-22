HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch bàn về ứng xử văn hóa trên không gian mạng

Yến Anh

(NLĐO)- Những hành vi lệch chuẩn trên môi trường mạng đang tạo ra những nguy cơ, ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức và lối sống của giới trẻ.

Ngày 22-10 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình.

Bộ VH-TT-VH bàn về ứng xử văn hoá trên không gian mạng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình chủ trì hội thảo

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh bên cạnh những tác động tích cực, không gian mạng cũng mang đến nhiều thách thức với nhà quản lý và tác động tiêu cực đến người dùng.

Đặc biệt, những hành vi lệch chuẩn trên môi trường mạng đang tạo ra những nguy cơ, ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành, phát triển nhân cách, đạo đức và lối sống của giới trẻ khiến không ít bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng, trăn trở.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, việc định hướng chuẩn mực hành vi trên không gian mạng là hết sức cần thiết. Bên cạnh các quy định pháp luật, Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trên không gian mạng khi được ban hành sẽ là nền tảng để xây dựng môi trường văn hoá trên không gian mạng; để không gian mạng là nơi lan toả những giá trị tích cực, nhân văn.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cũng nêu rõ khi Bộ quy tắc được ban hành, các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân cần chung tay để Bộ quy tắc được lan toả trong đời sống; thể hiện là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm.

Bộ VH-TT-VH bàn về ứng xử văn hoá trên không gian mạng - Ảnh 2.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh việc định hướng chuẩn mực hành vi trên không gian mạng là hết sức cần thiết

Thứ trưởng Thường trực đề nghị sau khi ghi nhận những ý kiến đóng góp, cơ quan soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu để Bộ quy tắc ứng xử bám sát với thực tiễn, tạo được sự đồng thuận và chung tay thực hiện của toàn xã hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cho rằng bên cạnh các quy định của pháp luật, việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trên không gian mạng là cần thiết và được kỳ vọng sẽ tác động trực tiếp tới khoảng 76 triệu người dùng mạng xã hội tại Việt Nam.

Ông Trần Thanh Lâm đánh giá dự thảo được đánh giá bám sát với thực tiễn sinh động của hoạt động trên không gian mạng; cùng với đó là học hỏi kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT-DL, cho rằng việc ứng xử có văn hóa trên mạng không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân và tổ chức.

Theo NSND Xuân Bắc, hình ảnh, ngôn từ và hành vi trên mạng đều góp phần phản ánh trình độ văn hóa của người sử dụng. "Không gian mạng là một môi trường mở, ai cũng có thể trở thành diễn viên, đạo diễn, thậm chí là biên tập viên. Chính vì thế nếu thiếu ý thức, thiếu thẩm mỹ và chuẩn mực, môi trường này sẽ nhanh chóng bị chi phối bởi những nội dung lệch lạc, phản cảm" - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay. 

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc nói thêm hiện có rất nhiều công ty uy tín nhưng có những kênh con, kênh nhỏ đưa ra những nội dung không thật sự phù hợp.

"Có những tít trong tiểu phẩm ngắn rất phản cảm, gây hiểu lầm ngay lập tức, tác động một cách tiêu cực đối với người xem. Đây còn là một cách cố tình đưa ra hiểu lầm, kích thích"- Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc nói. Vì thế, điều 7 dự thảo cần nâng cao nhận thức và có ràng buộc kỹ càng hơn rõ ràng hơn với đơn vị cung cấp dịch vụ và cung cấp nội dung.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cục phó Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng (lần 2) có sự tham gia góp ý của 59 đơn vị, trong đó 45/59 đơn vị đồng ý với dự thảo, còn lại có một số góp ý khác như: Tách riêng nhóm đối tượng điều chỉnh các cơ quan báo chí, các công ty truyền thông, quảng cáo, các công ty tổ chức nghệ thuật biểu diễn; Bổ sung điều khoản về giải thích từ ngữ; Bỏ quy định điều khoản về khen thưởng, kỷ luật trong dự thảo Bộ Quy tắc; Bổ sung cơ chế, quy trình rà quét, phát hiện và xử lý vi phạm về lừa đảo hoặc quảng cáo sai sự thật; Làm rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cơ quan có liên quan.

Dự thảo lần hai của Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng gồm 3 chương, 11 điều định hướng hành vi ứng xử văn minh, xây dựng không gian mạng lành mạnh và nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL, KOC) và các doanh nghiệp, trong đó bổ sung một số khái niệm như Ứng xử văn minh, lịch sự; Người có ảnh hưởng (influencer)...

không gian mạng ứng xử văn hóa
