"Không một mình" trong không gian mạng

Sáng 20-10, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Công an TP HCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM tổ chức Lễ phát động tuyên truyền chiến dịch "Không một mình" nhằm hưởng ứng chương trình quốc gia "Toàn dân chống lừa đảo".

Trang bị kiến thức, kỹ năng

Sự kiện thu hút sự tham gia trực tuyến của hơn 1,9 triệu học sinh, sinh viên tại hơn 900 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Chiến dịch "Không một mình" được khởi động với quy mô toàn quốc nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng. Chiến dịch này do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế.

Theo Công an TP HCM, chiến dịch nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, "bắt cóc" qua mạng. Theo đó, chiến dịch trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý các tình huống nguy hiểm. Đồng thời, lan tỏa thông điệp "cùng nhau an toàn trực tuyến" để các em biết rằng mình "không một mình" khi đối mặt với những mối đe dọa. Qua đó, nhắc nhở gia đình, nhà trường và toàn xã hội phải luôn chung tay bảo vệ, không để các em đơn độc trước rủi ro trên không gian mạng.

Sự kiện thu hút sự quan tâm với các hoạt động như triển lãm hình ảnh, video tuyên truyền; các diễn giả phổ biến cách nhận diện, phòng, chống; và buổi giao lưu với những người có ảnh hưởng về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Bên cạnh chiến dịch "Không một mình", từ nay đến cuối năm 2025, Công an TP HCM cũng tổ chức chương trình "Tour 360: Học đường an toàn trong kỷ nguyên số". Chương trình dự kiến triển khai chuỗi hoạt động với 30 chuyên đề thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo và hoạt động tương tác sáng tạo.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các hình thức lừa đảo phổ biến - từ việc làm ảo, đa cấp trái phép, tín dụng đen đến những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại và internet.

Chương trình cũng trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng nhận diện, xử lý, kiểm chứng thông tin, nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, giảm rủi ro. Chương trình cũng thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên (nhà trường, cơ quan chức năng, báo chí...) để tạo mạng lưới phòng chống lừa đảo bền vững.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) hào hứng tham gia chiến dịch “Không một mình”

Không ai đơn độc

Phát biểu tại buổi khởi động chiến dịch "Không một mình", đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP HCM, nhấn mạnh thực tế đã có những vụ việc kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, giả danh cơ quan chức năng, thầy cô giáo, thậm chí dựng lên kịch bản "bắt cóc" nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi, bất an trong nhiều gia đình. "Điều đáng lo ngại hơn, các đối tượng thường nhắm đến học sinh, sinh viên. Chỉ một tin nhắn lạ, một cuộc gọi bất thường, nếu không cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân. Đây là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ rằng: Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc" - đại tá Bùi Thanh Trực nói.

Theo đại tá Bùi Thanh Trực, phải cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Cần bình tĩnh, đừng vội tin những tin nhắn, cuộc gọi mang tính đe dọa hay yêu cầu cung cấp thông tin. Khi thấy dấu hiệu bất thường, hãy mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc báo cho cơ quan chức năng. "Đặc biệt là hãy nhớ: Các em không bao giờ một mình" - đại tá Trực lưu ý.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Huỳnh Lê Như Trang khẳng định thành phố là nơi tiên phong trong giáo dục đổi mới. Giờ đây, chúng ta cần tiếp tục tiên phong trong việc xây dựng một môi trường học đường và trực tuyến an toàn, nhân văn cho học sinh, sinh viên. "Không ai có thể tự mình xây dựng một môi trường mạng an toàn. Đó là trách nhiệm của toàn ngành, toàn xã hội và cũng là ý thức của chính mỗi học sinh"- phó giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM phân tích.

Để làm được việc đó, theo bà Huỳnh Lê Như Trang, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn đồng hành của học sinh trên không gian số. Các bậc cha mẹ học sinh hãy đồng hành với con em bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và cập nhật những nguy cơ mới trong môi trường mạng. Các em học sinh, học viên và sinh viên hãy can đảm nói ra nếu cảm thấy không an toàn. Hãy bảo vệ bạn bè mình. Và hãy nhớ rằng các em không bao giờ đơn độc!



