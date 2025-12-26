Bộ Xây dựng cấp giấy phép kinh doanh sân bay Phú Quốc cho Sun Group

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Xây dựng cấp giấy phép kinh doanh sân bay Phú Quốc cho Sun Group

(NLĐO)- Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group vừa được Bộ Xây dựng Cấp phép kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời có trụ sở chính tại Trung tâm hội nghị Sale Center, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Địa điểm kinh doanh cảng hàng không là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, địa chỉ tại khu vực Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc.

Bộ Xây dựng cấp giấy phép kinh doanh sân bay Phú Quốc cho Sun Group - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Phú Quốc đang vào mùa cao điểm với hơn 120 chuyến bay cất hạ cánh/ngày. Ảnh: Dương Ngọc

Theo quyết định, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh cảng hàng không và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hàng không Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

Trước đó, theo quyết định của Bộ Xây dựng hồi tháng 6-2025, thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý với nguyên giá hơn 1.937 tỉ đồng, giá trị còn lại là hơn 1.037 tỉ đồng từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý.

Ngày 19-6, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời làm chủ đầu tư Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với quy mô 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO, mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu hành khách/năm. Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc là một trong năm Dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 Dự án ưu tiên chuẩn bị cho APEC 2027.

Ngày 18-11, UBND tỉnh An Giang, ACV, Cảng vụ hàng không miền Nam và Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đã ký thỏa thuận về việc thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo thỏa thuận, ACV chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có tại sân bay Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang đóng vai trò cơ quan điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho Công ty Cảng hàng không Mặt Trời theo cơ chế đặc thù được Bộ Tài chính hướng dẫn riêng nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn, không làm gián đoạn vận hành sân bay.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Công ty Cảng hàng không Mặt Trời có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của các tài sản theo kết quả thẩm định do ACV cung cấp.

Theo đại diện Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, lượng khách đến Phú Quốc năm 2025 ước tính trên 5 triệu khách, vượt công suất thiết kế (4 triệu khách/năm), trong đó khách quốc tế chiếm 70%. Sau khi chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc, công ty sẽ mở rộng, cải tạo, tự động hóa các khâu, nâng công suất nhà ga T1 hiện hữu lên 8 triệu khách/năm.

Các luồng, tuyến sẽ được phân bổ lại, bổ sung thêm phương tiện và thiết bị. Công ty đang đặt thêm trang thiết bị sân đỗ như xe kéo đẩy, xe nâng hành khách, dự kiến về trong Quý 2/2026. Nhà ga sẽ được cải tạo, nâng cấp băng tải hành lý để tự động hóa toàn bộ quy trình.

Sân bay cũng sẽ trang bị hệ thống sinh trắc học và kiosk check-in tự động, tích hợp nhiều bước xử lý tại một điểm chạm, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. "Chúng tôi sẽ phấn đấu để không còn cảnh hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi tại sân bay Phú Quốc" - vị này cho biết.

Tin liên quan

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm

(NLĐO)- Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc đang thi công lên đến tầng 4, Nhà ga VIP đạt 100% kết cấu thô và kết cấu thép, đường băng số 2 đạt 30% khối lượng.

Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ 1-1-2026

(NLĐO)- Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group dự kiến chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ ngày 1-1-2026.

Sun PhuQuoc Airways ra mắt, nhiều người "săn" thành công vé khứ hồi Phú Quốc 3,2 triệu đồng

(NLĐO)- Tối 15-10, Hà Nội, tập đoàn Sun Group chính thức tổ chức lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA).

sân bay Phú Quốc Sun Group Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo