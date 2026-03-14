Bộ Xây dựng đề xuất giảm thuế, phí hỗ trợ hàng không khi giá nhiên liệu tăng phi mã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất giảm thuế, phí hỗ trợ hàng không khi giá nhiên liệu tăng phi mã

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bộ Xây dựng kiến nghị giảm thuế, phí, nhưng không đề cập đến việc áp dụng phụ thu nhiên liệu với vé máy bay hay tăng giá trần.

Ngày 13-3, Bộ Xây dựng báo cáo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn về tác động của biến động giá nhiên liệu tới lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động của ngành. Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn hiện là Tổ trưởng Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông.

Bộ Xây dựng đề xuất giảm thuế, phí hỗ trợ hàng không khi giá nhiên liệu tăng phi mã - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng kiến nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT với xăng dầu; giảm 50% phí cất hạ cánh, điều hành bay

Theo Bộ Xây dựng, giá nhiên liệu tăng đang tạo áp lực lớn cho ngành vận tải, Với ngành hàng không, nhiên liệu bay hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí vận hành của các hãng hàng không. Cùng với đó, việc nhiều vùng không phận tại Trung Đông như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE và Israel bị đóng hoặc hạn chế khiến các hãng phải điều chỉnh lộ trình bay, phát sinh thêm chi phí bay vòng, phụ phí bảo hiểm và chi phí khai thác.

Hiện giá nhiên liệu hàng không MOPS Jet A-1 tại Singapore khoảng 160,57 USD một thùng và có thể duy trì ở mức cao, gần 170 USD trong tháng 3 do lo ngại căng thẳng leo thang và nguồn cung hạn chế. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), khi giá Jet A-1 tăng, chi phí khai thác của các hãng có thể tăng thêm 50-60%. Nếu giá nhiên liệu vượt 200 USD một thùng, chi phí có thể tăng trên 70%.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó với xung đột Trung Đông theo Nghị quyết 36 ngày 6-3-2026, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu nhằm đảm bảo nguồn xăng dầu trong nước. Bộ cũng đề xuất thiết lập cơ chế làm việc cấp cao với một số quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các hợp đồng mua nhiên liệu Jet A-1.

Ngân hàng Nhà nước được đề nghị xem xét tăng hạn mức tín dụng và mức bảo lãnh thư tín dụng (L/C) cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và dầu thô nhằm đảm bảo nguồn cung thị trường. Bộ Tài chính được kiến nghị nghiên cứu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong thời gian phù hợp; đồng thời xem xét giảm 50% phí cất hạ cánh, điều hành bay và đưa nhiên liệu vận tải vào nhóm hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống mức phù hợp.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ làm việc với các quốc gia và nhà chức trách hàng không quốc tế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhiên liệu và giúp các hãng hàng không Việt Nam duy trì slot lịch sử.

Trước đó, ngày 9-3, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét một loạt giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí và bảo đảm hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong nước. Trong đó, sớm sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, đồng thời đề xuất miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết tháng 5-2026 và giảm thuế GTGT đối với nhiên liệu hàng không từ 10% xuống mức phù hợp.

Cơ quan này cũng đề xuất cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu linh hoạt với vé máy bay nội địa, xem xét điều chỉnh giá trần vé khi cần thiết; giảm 50% một số phí hàng không như cất hạ cánh, điều hành bay. Đồng thời, thiết lập cơ chế làm việc với các nước để bảo đảm nguồn cung Jet A-1, tăng công suất sản xuất Jet A-1 tại các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn...

hàng không Trung Đông Bộ Xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo