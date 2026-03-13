Nhiều chuyến bay Việt Nam - Trung Đông bị hủy, Vietnam Airlines tăng cường bay châu Âu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều chuyến bay Việt Nam - Trung Đông bị hủy, Vietnam Airlines tăng cường bay châu Âu

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines sẽ khai thác chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Munich bằng máy bay thân rộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Chiều 13-3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết tiếp tục theo dõi và đánh giá tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông đến hoạt động hàng không. Một số hãng bay quốc tế đã điều chỉnh lịch khai thác, hủy nhiều chuyến bay đi và đến Việt Nam.

Nhiều chuyến bay Việt Nam - Trung Đông bị hủy, Vietnam Airlines tăng cường bay châu Âu - Ảnh 1.

Sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Trong giai đoạn 14 đến 16-3, Qatar Airways hủy 15 chuyến bay chở khách trên các đường bay TP HCM - Doha và Hà Nội - Doha, ảnh hưởng hơn 3.000 hành khách. Hãng cũng hủy 4 chuyến bay chở hàng trong cùng thời gian.

Emirates tiếp tục hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên chặng Dubai - TPHCM và chiều ngược lại trong hai ngày 14 và 15-3, ảnh hưởng gần 1.300 hành khách. Tuy nhiên, hãng vẫn duy trì các chuyến bay trên các đường bay Hà Nội - Dubai và Dubai - Bangkok - Đà Nẵng theo lịch trình.

Trong khi đó, Etihad Airways vẫn khai thác cặp chuyến bay EY431/EY433 trên tuyến Hà Nội - Abu Dhabi từ ngày 14-3, vận chuyển gần 500 hành khách. Các chuyến bay chở hàng của hãng tiếp tục hoạt động theo kế hoạch.

Trước những hạn chế đối với các chuyến bay đi châu Âu do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh 11 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Munich sang khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh

Cùng với đó, giá nhiên liệu hàng không tiếp tục tăng mạnh. Trong ngày 13-3, giá dầu thô Brent duy trì quanh mức 100-101 USD một thùng sau khi tăng hơn 9% trong phiên trước, do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông và rủi ro vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá nhiên liệu Jet A1 theo tham chiếu Mean of Platts Singapore (MOPS) cũng tăng lên khoảng 209,52 USD mỗi thùng, trong khi premium vượt 35 USD mỗi thùng. Theo Cục Hàng không, nguồn cung nhiên liệu hàng không trong khu vực đang ở trạng thái căng thẳng, gây áp lực lớn lên chi phí khai thác của các hãng bay.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu Jet A-1 tăng có thể khiến chi phí khai thác của các hãng bay tăng thêm 50-60%, và nếu vượt 200 USD/thùng, tổng chi phí có thể tăng trên 70%.

Chi phí nhiên liệu hiện chiếm 35-40% tổng chi phí vận hành của các hãng hàng không. Giá nhiên liệu tăng, nhu cầu du lịch và giao thương suy giảm, cùng nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác của các hãng bay, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm 30-4, 1-5 và mùa hè 2026.

Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét một loạt giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí và bảo đảm hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong nước. Trong đó, sớm sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, đồng thời đề xuất miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết tháng 5-2026 và giảm thuế GTGT đối với nhiên liệu hàng không từ 10% xuống mức phù hợp.

Cơ quan này cũng đề xuất cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu linh hoạt với vé máy bay nội địa, xem xét điều chỉnh giá trần vé khi cần thiết; đồng thời thiết lập cơ chế làm việc với các nước để bảo đảm nguồn cung Jet A-1 và giảm 50% một số phí hàng không như cất hạ cánh, điều hành bay.

Tin liên quan

Các hãng Trung Đông tiếp tục hủy loạt chuyến bay Việt Nam, hơn 6.000 hành khách bị ảnh hưởng

Các hãng Trung Đông tiếp tục hủy loạt chuyến bay Việt Nam, hơn 6.000 hành khách bị ảnh hưởng

(NLĐO)- Hãng Qatar Airways sẽ hủy 19 chuyến bay chở khách trên các đường bay giữa TP HCM, Hà Nội và Doha, Emirates hủy các chuyến bay Dubai - TPHCM đến hết 15-3

Vietnam Airlines tăng chuyến bay châu Âu giữa biến động Trung Đông

(NLĐO)- Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng cường máy bay thân rộng để bổ sung gần 1.000 chỗ ngồi trên các đường bay châu Âu.

Nhiều chuyến bay tiếp tục bị hủy do xung đột Trung Đông, hành khách được đổi, hoàn vé ra sao?

(NLĐO) - Hàng chục chuyến bay tiếp tục bị huỷ từ ngày 4-3 đến ngày 6-3 do gián đoạn không phận vì chiến sự ở khu vực Trung Đông.

hàng không máy bay Vietnam Airlines Trung Đông chuyến bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo