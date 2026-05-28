Thời sự Xã hội

Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu gỡ vướng cho xe bán tải

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, nghiên cứu phương án khả thi sửa đổi một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xe bán tải

Bộ Xây dựng ngày 27-5 có Thông báo số 242/TB-BXD kết luận một số vấn đề sau khi làm việc với Công ty TNHH Ford Việt Nam về các kiến nghị liên quan đến ô tô tải pickup ca bin kép (xe bán tải).

Ford Việt Nam vừa có văn bản gửi Chính phủ và Bộ Xây dựng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức giao thông đối với dòng xe pickup cabin kép

Tại thông báo này, Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Ford Việt Nam về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng quy định đối với xe ô tô tải pickup cabin kép.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã họp với Sở Xây dựng Hà Nội để Sở tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30-4-2026 về sửa đổi Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4-1-2026 nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng thời Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với Công ty TNHH Ford Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu và có Văn bản số 2612/CĐBVN-TCGT ngày 12-5-2026 gửi các cơ quan quản lý đường bộ trên cả nước đề nghị rà soát, hướng dẫn tổ chức giao thông phù hợp.

Tuy nhiên, theo quan điểm của doanh nghiệp, việc hướng dẫn nêu trên mới xử lý bước đầu, chưa giải quyết triệt để vướng mắc do còn có cách hiểu, cách áp dụng khác nhau liên quan đến phân loại phương tiện, báo hiệu đường bộ và tổ chức giao thông tại địa phương.

Các kiến nghị của doanh nghiệp cần tiếp tục được nghiên cứu khách quan, đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, trật tự an toàn giao thông và tháo gỡ vướng mắc hợp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Từ tinh thần trên, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp rà soát QCVN 41:2024/BGTVT, Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT và các quy định liên quan; đánh giá hiệu quả triển khai Văn bản số 2612/CĐBVN-TCGT ngày 12-5-2026 của Cục Đường bộ Việt Nam. Đồng thời làm rõ nội dung đã xử lý được và nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu nghiên cứu quá trình áp dụng các quy định trước đây, thực tiễn tổ chức giao thông, phân loại phương tiện, kiểm định đối với xe ô tô tải pickup cabin kép; chủ động trao đổi với doanh nghiệp sản xuất ô tô, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bao gồm sửa đổi, bổ sung QCVN 41:2024/BGTVT hoặc Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT nếu cần thiết.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cần bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, thống nhất, khả thi, minh bạch và không làm phát sinh cách hiểu khác nhau trong thực thi.

Bộ Xây dựng cũng giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng và Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình xử lý kiến nghị, báo cáo tham mưu lãnh đạo Bộ kịp thời xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 52 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01 về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn, với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến phạm vi hoạt động, khung giờ lưu thông và thủ tục cấp phép. Theo đó, nội dung được dư luận quan tâm nhất tại quyết định này là việc Hà Nội chính thức cho phép các loại ô tô tải pickup, xe bán tải, được hoạt động 24/24 giờ, thay vì bị hạn chế và chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau như trước đây. Điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày ban hành là 30-4-2026.

TP Hà Nội "chốt" cho phép xe bán tải được lưu thông 24/24 giờ như xe con trong nội đô

(NLĐO) - UBND TP Hà Nội điều chỉnh hàng loạt quy định về hoạt động phương tiện giao thông, cho phép xe pickup (xe bán tải) lưu thông 24/24 giờ trong nội đô.

Vì sao Ford Việt Nam kiến nghị xem xe bán tải như ô tô con?

(NLĐO) - Hãng xe Ford cho rằng dòng xe bán tải gánh thuế như xe con nhưng lưu thông như xe tải là chưa công bằng.

Sức mua xe bán tải lao dốc

Tại Hà Nội và TP HCM, thị trường tiêu thụ phần lớn xe bán tải, doanh số đang sụt giảm mạnh bởi nhiều lý do

