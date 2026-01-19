Việc Trường Đại học (ĐH) Luật TP HCM không xét tuyển tổ hợp truyền thống từ năm 2026 đang nhận sự quan tâm lớn từ học sinh và phụ huynh. Nhiều thí sinh lo ngại việc bỏ các khối truyền thống như A00 (toán, lý, hóa) hay C00 (văn, sử, địa) sẽ khiến các em mất đi cơ hội vào trường. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định phương án mới sẽ "mở lối" cho tất cả học sinh.

Thêm nhiều phương thức xét tuyển

ThS Lê Văn Hiển, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo - Trường ĐH Luật TP HCM, thông tin rằng việc thay đổi này nhằm thích ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường đã căn cứ vào dữ liệu phổ điểm các môn thi năm 2025 để đưa ra những tổ hợp xét tuyển mới năm 2026, mục tiêu hàng đầu là làm sao để bảo đảm quyền lợi tối đa cho người học.

Theo ThS Lê Văn Hiển, trước đây tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo. Trong đó, phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%.

Dù vậy, theo Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT (Quy chế tuyển sinh) và Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT ngày 14-3-2025 (quy định về chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ ĐH) có hiệu lực trong kỳ tuyển sinh năm 2026, từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

ThS Hiển giải thích, những em đang theo học khối C00 hoàn toàn có thể dùng điểm môn sử hoặc địa để xét tuyển vào ngành luật khi kết hợp cùng môn ngữ văn và ngoại ngữ. Tương tự, học sinh chọn khối A00 vẫn có thể sử dụng điểm môn lý hoặc hóa để xét vào các ngành kinh tế khi kết hợp cùng môn toán và ngoại ngữ.

"Việc đổi mới này không chỉ giúp nhà trường tuyển chọn được những sinh viên có năng lực phù hợp với ngành học mà còn giải tỏa áp lực cho học sinh. Dù chọn theo hướng khoa học tự nhiên hay xã hội, cánh cửa vào Trường ĐH Luật TP HCM vẫn luôn rộng mở với những tổ hợp môn linh hoạt và công bằng nhất" - ThS Hiển nhấn mạnh.

Học sinh THPT ở TP HCM đặt câu hỏi, tìm hiểu về các chương trình đào tạo của Trường ĐH Luật TP HCM. Ảnh: HUẾ XUÂN

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) dự kiến tuyển sinh 10.000 sinh viên ở 61 ngành ĐH chính quy. Trong đó, có 3 ngành mới gồm ngành an ninh mạng, y khoa và y học cổ truyền.

Đại diện nhà trường cho biết trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và đặc thù từng nhóm ngành.

Riêng 2 ngành dự kiến tuyển sinh là y khoa và y học cổ truyền, HUTECH áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có toán - hóa hoặc toán - sinh, nhằm bảo đảm yêu cầu nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên đối với nhóm ngành sức khỏe.

Tại Trường ĐH Văn Lang, năm 2026 có thêm phương thức xét tuyển mới là xét tuyển bằng hồ sơ năng lực. Trường áp dụng tuyển sinh 64 ngành đào tạo bậc ĐH hệ chính quy (chương trình tiêu chuẩn) và 16 chương trình đào tạo đặc biệt.

Phương thức này được xây dựng phù hợp với Quy chế tuyển sinh ĐH hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với phương thức này, nhà trường sẽ mở rộng biên độ đánh giá theo 3 thành phần cốt lõi: quá trình học tập ở bậc THPT (chiếm 60%); bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học (30%); năng lực ngoại ngữ (10%).

Tại Trường ĐH Mở TP HCM, năm nay trường dự kiến mở nhiều ngành mới phù hợp với nhu cầu chọn ngành của học sinh cũng như nhu cầu nguồn nhân lực. Cụ thể, trường mở mới 7 ngành, gồm: Truyền thông đa phương tiện, sinh học ứng dụng, toán ứng dụng, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, công nghệ giáo dục, kinh tế đầu tư.

Tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM), năm nay trường dự kiến mở mới một số ngành như quản lý xây dựng, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, kỹ thuật dữ liệu.

Mở nhiều ngành mới không phải thế mạnh

Năm 2026, nhiều trường ĐH đồng loạt mở các ngành, chương trình đào tạo mới gắn với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, logistics, kinh tế xanh… nhằm đáp ứng nhu cầu chọn ngành của thí sinh và bài toán nhân lực của thị trường lao động.

Trong bức tranh đó, các ngành đào tạo truyền thống đang có dấu hiệu lép vế rõ rệt: ít thí sinh quan tâm, điểm chuẩn thấp, nhiều trường khó tuyển đủ chỉ tiêu.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu chương trình đào tạo không được đổi mới theo hướng liên ngành, tăng kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp và gắn với doanh nghiệp, nhiều ngành truyền thống sẽ tiếp tục mất sức hút, thậm chí đứng trước nguy cơ bị thu hẹp hoặc tạm dừng tuyển sinh.

Với học sinh, việc chọn ngành không nên chạy theo "mốt" ngắn hạn, nhưng cũng cần thận trọng với các ngành truyền thống ít cơ hội việc làm, tránh rơi vào tình trạng "học xong khó xin việc". Ngược lại, các trường ĐH được khuyến nghị tái cấu trúc ngành đào tạo, cập nhật nội dung và phương thức giảng dạy, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh tuyển sinh ngày càng khốc liệt.

Bên cạnh đó, mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận xu hướng hàng loạt trường tên tuổi truyền thống mở các ngành trái lĩnh vực, các trường có truyền thống về kinh tế mở ngành về khoa học công nghệ; còn các trường về công nghệ mở đào tạo các ngành về y khoa, giáo dục, tâm lý. Các trường ĐH tốp đầu tại Hà Nội như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương… đều mở thêm những ngành "trái" với các ngành truyền thống lâu nay. Cụ thể, Trường ĐH Ngoại thương dự kiến mở mới 14 ngành theo định hướng nghề nghiệp quốc tế. Cụ thể, nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về kinh tế số - công nghệ - dữ liệu và trí tuệ nhân tạo gồm các ngành: Khoa học dữ liệu (chương trình đào tạo khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Trí tuệ nhân tạo (chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Kinh tế số (chương trình đào tạo kinh tế số và phân tích dữ liệu); Công nghệ tài chính (chương trình đào tạo công nghệ tài chính và tài chính bền vững); Thương mại điện tử (chương trình đào tạo thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh). Cạnh đó là nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về quản trị - vận hành - chuỗi giá trị toàn cầu; nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về luật và kiểm toán; nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về kinh doanh số - sáng tạo - công nghiệp văn hóa.

Trường ĐH Thương mại công bố dự kiến mở 6 chuyên ngành mới, thuộc 3 loại chương trình đào tạo. Cụ thể, với chương trình chuẩn, trường mở chương trình khoa học máy tính (ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh). Với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, trường mở 3 chương trình mới là: Logistics và quản lý vận tải đa phương thức (thuộc ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng); phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (ngành kinh tế số); quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành). Các chương trình này nhằm đào tạo theo định hướng thực nghiệp - quốc tế - gắn doanh nghiệp, tăng cường học phần tiếng Anh và trải nghiệm thực tế từ sớm.

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết sẽ mở thêm 7 ngành mới gồm: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Ngôn ngữ Pháp (chương trình tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế), Quốc tế học, Giáo dục học, Địa lý học (chương trình địa lý tài nguyên và môi trường), Huấn luyện thể thao.

Năm 2026, Trường ĐH Mở Hà Nội dự kiến mở ngành Kỹ thuật máy tính trình độ ĐH, kết hợp kiến thức về điện tử và khoa học máy tính để thiết kế, phát triển và xây dựng những hệ thống thông minh...

Trường cao đẳng tăng tốc tuyển sinh TS Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt (TP HCM), cho biết: "Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, nhà trường tập trung đào tạo những nhóm ngành mà xã hội cần như: công nghệ, công nghệ ô tô và các ngành phục vụ lĩnh vực hàng không". Trong đó, nhóm ngành hàng không được xem là điểm nhấn nổi bật của nhà trường với 2 ngành đang đào tạo gồm quản trị kinh doanh vận tải hàng không (logistics hàng không) và dịch vụ thương mại hàng không. Đây là những ngành gắn trực tiếp với chuỗi hoạt động khai thác, vận hành và dịch vụ tại các cảng hàng không. Theo TS Trần Mạnh Thành, ở bậc CĐ hiện nay, số cơ sở đào tạo chuyên sâu về nhóm ngành này còn rất hạn chế. "Gần như không có trường CĐ thứ hai đào tạo bài bản các ngành này. Trong khi đó, nhu cầu nhân lực hàng không đang tăng rất mạnh, tạo cơ hội việc làm rõ ràng cho sinh viên ngay sau tốt nghiệp" - Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt nhấn mạnh. ThS Thân Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An (TP HCM), cho biết nhà trường đang có kế hoạch mở thêm các ngành mới trong năm 2026 như: Logistics, thương mại điện tử và nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, trường đang phối hợp với trường ĐH ở Trung Quốc để thành lập Viện Nghiên cứu, đào tạo về năng lượng tái tạo và ô tô điện. ThS Thanh cho rằng đây là bước đi đột phá và kịp thời của nhà trường. Riêng tại Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II (TP HCM), Bộ GD-ĐT đã cấp phép cho trường tăng 160% tuyển sinh năm 2026. Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường thực hiện lộ trình hướng tới đào tạo đa ngành và liên cấp. Trong đó, 2 ngành có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là ngành truyền thông đa phương tiện và ngành quan hệ công chúng. Đặc biệt, nhà trường xét tuyển ở 5 tổ hợp và vẫn giữ nguyên 2 tổ hợp môn truyền thống là C00 và A00.



