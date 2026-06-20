Bộ Y tế chúc mừng Báo Người Lao Động nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 20-6, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu, đã đến thăm, chúc mừng Báo Người Lao Động nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo Người Lao Động

Tham gia đoàn có đại diện Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Văn phòng đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống tại TPHCM (Bộ Y tế) cùng một số đơn vị thuộc ngành y tế.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức gửi lời chúc mừng đến Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Người Lao Động; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của tờ báo đối với công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền các hoạt động của ngành y tế trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết Báo Người Lao Động luôn là một trong những cơ quan báo chí đồng hành tích cực với ngành y tế, kịp thời phản ánh các chủ trương, chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như những nỗ lực của đội ngũ y - bác sĩ trên cả nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, Báo Người Lao Động đã cùng ngành y tế lan tỏa nhiều thông tin chính xác, nhân văn, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và tiếp thêm động lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cảm ơn Báo Người Lao Động đã luôn đồng hành, hỗ trợ ngành y tế trong công tác tuyên truyền thời gian qua.

Nhà báo - Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu



Nhà báo - Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dành cho tập thể những người làm báo.

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân cho rằng mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Y tế và Báo Người Lao Động nhiều năm qua luôn gắn bó, hiệu quả. Không chỉ đồng hành trong công tác thông tin, tuyên truyền, hai bên còn phối hợp triển khai nhiều chương trình xã hội, diễn đàn, tọa đàm và hoạt động lan tỏa đến cộng đồng liên quan đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đoàn công tác Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Báo Người Lao Động.

Trong chặng đường phát triển tiếp theo, những giá trị cốt lõi mà báo đã dày công xây dựng sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Trong đó, các chương trình xã hội, hoạt động cộng đồng, các diễn đàn chuyên sâu về y tế, sức khỏe vẫn sẽ được duy trì, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự phát triển của đất nước.