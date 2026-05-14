Sức khỏe

Lời phát biểu xúc động của tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - "Là một học sinh lớn lên từ hải đảo - nơi cách biệt và trở ngại về giao thông với đất liền, tôi chưa từng dám nghĩ tới việc sẽ trở thành một bác sĩ"

BSCK2 Phạm Thanh Việt đã phát biểu như trên tại buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 14-5 ở TPHCM.

Lời phát biểu đầy xúc động của Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

BSCK2 Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, BS Việt gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo TPHCM, các đơn vị, đồng nghiệp và đối tác đã tin tưởng giao trọng trách mới.

"Tôi xem đây không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp mà còn là một ân tình rất lớn của ngành y tế, của Bộ Y tế và của ngôi nhà Bệnh viện Chợ Rẫy mà tôi luôn ghi nhớ, trân trọng để nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa, làm việc xứng đáng với niềm tin mà lãnh đạo và tập thể bệnh viện đã giao phó" – BS Việt chia sẻ.

Lời phát biểu đầy xúc động của Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho BSCK2 Phạm Thanh Việt

Tân giám đốc cũng xúc động nhắc lại hành trình trưởng thành của bản thân từ hải đảo xa xôi, từng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ. Theo ông, những cơ hội được học tập, công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong ngành y tế là điều bản thân luôn biết ơn.

Ông cho biết trong gần 30 năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bản thân may mắn được làm việc cùng nhiều thế hệ thầy cô, đồng nghiệp tận tâm, trách nhiệm và không ngừng đổi mới. Chính tinh thần đoàn kết, học hỏi ấy đã tạo nên sức mạnh và uy tín của bệnh viện hôm nay.

Nhận định việc dẫn dắt một bệnh viện tuyến cuối đặc biệt của khu vực phía Nam là thử thách lớn, tân giám đốc khẳng định sẽ cùng tập thể bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và nhân văn để đưa bệnh viện phát triển bền vững.

Theo đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành bệnh viện kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Bệnh viện cũng sẽ tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các địa phương khu vực phía Nam; đồng thời, xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, tiếp tục giữ vững vai trò là bệnh viện tuyến cuối hàng đầu cả nước, là địa chỉ tin cậy của người dân và niềm tự hào của ngành y tế Việt Nam.

Tân giám đốc cho biết bệnh viện quyết tâm sớm đưa khu điều trị mới vào hoạt động hiệu quả, đồng thời thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

BS Việt cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, thầy cô, đồng nghiệp đã truyền cho mình kinh nghiệm, niềm tin và cảm hứng nghề nghiệp; cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông đã đồng hành lan tỏa những giá trị nhân văn của ngành y.

Đặc biệt, ông dành lời cảm ơn đến gia đình – "điểm tựa tinh thần lớn nhất" – đã luôn âm thầm sẻ chia để ông yên tâm cống hiến cho công việc.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt sinh ngày 22-3-1971 tại tỉnh Kiên Giang (cũ). Năm 1997, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược TPHCM. Năm 2013, ông tốt nghiệp chuyên khoa II chuyên ngành Ngoại Lồng ngực tại Trường Đại học Y dược TPHCM.

Từ năm 2013-2024, bác sĩ Phạm Thanh Việt là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Chợ Rẫy. Tháng 3-2024, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8-2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện này.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có hai phó giám đốc, gồm bác sĩ Lâm Việt Trung và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá đây là sự ghi nhận quá trình công tác, năng lực quản lý và sự tín nhiệm cao của tập thể dành cho BSCK2 Phạm Thanh Việt sau thời gian phụ trách điều hành bệnh viện.

Lời phát biểu đầy xúc động của Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, có lịch sử hơn 125 năm, giữ vai trò trung tâm y tế hàng đầu khu vực phía Nam, đặc biệt với người dân Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện bệnh viện có hơn 3.200 giường bệnh, gần 4.300 nhân sự, trong đó có 840 bác sĩ cùng nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận gần 2 triệu lượt khám bệnh, thực hiện khoảng 45.000 ca phẫu thuật, trong đó hơn 30% là ca đặc biệt, phức tạp. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, hồi sức tích cực, phẫu thuật phức tạp được triển khai hiệu quả, khẳng định uy tín không chỉ trong nước mà cả khu vực.

Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của Bệnh viện Chợ Rẫy trong giai đoạn chống dịch COVID-19 và quá trình vượt qua khó khăn sau dịch để phục hồi, phát triển mạnh mẽ trở lại.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời phát huy vai trò trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam.

Bệnh viện cũng được giao nhiệm vụ sớm đưa cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Nhật và dự án ODA mới vào hoạt động nhằm giảm tải, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Bộ Y tế bày tỏ tin tưởng tân Giám đốc Phạm Thanh Việt sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đưa Bệnh viện Chợ Rẫy phát triển mạnh hơn trong giai đoạn mới.


Bất ngờ tại Bệnh viện Chợ Rẫy: Một loại tai nạn tăng hơn 42% trong 4 ngày nghỉ lễ

(NLĐO) - Trong 4 ngày nghỉ lễ, số ca tai nạn giao thông đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu giảm nhưng tai nạn sinh hoạt tăng gần 43%.

Bệnh viện Chợ Rẫy có giám đốc mới

(NLĐO) - Ông Phạm Thanh Việt, bác sĩ chuyên khoa II, đảm nhận vị trí Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian 5 năm kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mổ xuyên đêm cứu 2 nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực

(NLĐO) - Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 11 người bị thương. Trong đó, 2 nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

