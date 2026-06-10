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Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn toàn bệnh viện cứu nạn nhân bị tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Hải Yến

(NLĐO) - Nam bệnh nhân bị dập lách, gãy cột sống, trật đốt sống, liệt hai chân sau vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã được hội chẩn, điều trị

Ngày 10-6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết liên quan vtai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (tỉnh Lâm Đồng) khiến 19 người bị thương, một trường hợp đa chấn thương đặc biệt nặng được bệnh viện kịp thời cứu chữa.

Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn toàn viện cứu nạn nhân đa chấn thương nặng - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Nam bệnh nhân N.G.C. (30 tuổi, ở Khánh Hòa) được sơ cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên viện với cơ sở y tế tuyến trước. Do đây là trường hợp đa chấn thương phức tạp, nhiều chuyên khoa đã tham gia hội chẩn gồm Chấn thương Chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu, Ngoại Gan mật tụy, Ngoại Tiết niệu, Ngoại Lồng ngực, Chẩn đoán hình ảnh và Ngoại Thần kinh.

Qua đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dập lách độ IV. Tổn thương này đã được ê-kíp trực đêm xử trí cấp cứu kịp thời và hiện đã ổn định. Tuy nhiên, người bệnh còn mắc nhiều chấn thương nặng khác như gãy ổ cối, gãy cột sống, trật đốt sống D12-L1 và liệt hai chân. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

TS-BS Trần Minh Trí, Phó Khoa Ngoại Thần kinh- Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có những dấu hiệu hồi phục tích cực. Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi sát để đánh giá diễn tiến của các tổn thương.

Sau khi thăm khám và phân tích các kết quả cận lâm sàng chuyên sâu, ê-kíp điều trị dự kiến sẽ tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cột sống cho bệnh nhân. Phẫu thuật nhằm giúp bệnh nhân sớm vận động, xoay trở, qua đó hạn chế các biến chứng do nằm bất động kéo dài.

Theo các bác sĩ, việc phối hợp đa chuyên khoa và hội chẩn toàn viện đã góp phần quan trọng trong việc lựa chọn phương án điều trị tối ưu cho nạn nhân bị chấn thương nặng nhất trong vụ tai nạn. Đây cũng là yếu tố giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch và có cơ hội phục hồi tốt hơn trong thời gian tới.

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