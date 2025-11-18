Bộ Y tế lên tiếng về độc lực của chủng virus cúm

Ngày 18-11, Bộ Y tế cho biết số ca mắc cúm và bệnh hô hấp tăng tại nhiều khu vực. Theo Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm trên thế giới ghi nhận khoảng 1 tỉ ca nhiễm virus cúm mùa, trong đó có khoảng 290.000 đến 650.000 ca tử vong.

Bệnh nhi mắc bệnh đường hô hấp điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Dữ liệu giám sát mới nhất cho mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu với chủng cúm A/H3N2 đang chiếm ưu thế ở các khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Trong nhóm bệnh viêm đường hô hấp, virus hợp bào hô hấp (RSV) tiếp tục là nguyên nhân phổ biến gây bệnh ở trẻ nhỏ và có thể dẫn tới biến chứng nặng ở người cao tuổi. Mỗi năm, khoảng 3,6 triệu trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện do RSV, trong đó 100.000 trường hợp tử vong.

Tại Việt Nam, những năm gần đây luôn ghi nhận khoảng 300.000 đến 500.000 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hàng năm. Trong năm 2025, số mắc giảm ở những tháng giữa năm và có xu hướng tăng trở lại trong 3 tháng gần đây với khoảng 8.500 - 11.000 trường hợp/tháng.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 132.000 ca cúm mùa, 3 ca tử vong, giảm 54,8% số mắc và giảm một nửa số tử vong so với cùng kỳ 2024. Các chủng cúm lưu hành chủ yếu gồm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa ghi nhận thay đổi độc lực của virus cúm.

Theo Bộ Y tế, thời tiết chuyển mùa thu - đông, độ ẩm và nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện cho virus đường hô hấp phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, dịp cuối năm cũng là thời điểm gia tăng đi lại, sự kiện đông người, làm tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh từ cộng đồng về hộ gia đình, đặc biệt ảnh hưởng tới trẻ em và người cao tuổi.

Báo cáo của hệ thống giám sát đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus cúm mùa, bệnh do virus RSV, bệnh tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, nhất là khu vực miền Bắc (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương…).

Trước tình hình này, Bộ Y tế đề nghị người dân chủ động phòng bệnh bằng cách: Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi; tránh chạm tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa sạch.

Đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên phương tiện công cộng hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ. Hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh hô hấp. Vệ sinh môi trường sống, lau chùi bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại. Tăng cường dinh dưỡng, vận động, nâng cao sức đề kháng.

Khi có triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần liên hệ cơ sở y tế để được khám và xử trí; không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus.