Ai bị cúm nên chú ý điều này

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) cho biết cúm mùa thường do virus cúm A và cúm B gây ra, lây truyền qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc gần.

Sốt, ho, đau họng, sổ mũi, nhức mỏi cơ thể và mệt mỏi toàn thân có thể là triệu chứng của cúm

Người mắc cúm có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, nhức mỏi cơ thể và mệt mỏi toàn thân. Đặc biệt, cúm có thể gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính.

Vì sao cần phòng chống cúm mùa?

Cúm mùa không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn làm gián đoạn học tập, công việc và gia tăng áp lực cho hệ thống y tế. Nếu không được phòng ngừa hiệu quả, cúm có thể lan rộng trong cộng đồng, dẫn đến bùng phát dịch bệnh quy mô lớn.

Các biện pháp phòng chống cúm mùa gồm: Tiêm vắc-xin cúm hằng năm. Đây là biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng ngừa cúm và giảm mức độ nặng nếu mắc bệnh. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn. Che miệng khi ho hắt hơi, dùng khăn giấy để hạn chế phát tán mầm bệnh. Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, đặc biệt trong mùa dịch. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc để tăng cường sức đề kháng. Tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng cúm.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Người bệnh cần đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bệnh nặng hoặc biến chứng, bao gồm: Sốt cao liên tục không hạ; khó thở, đau tức ngực; lơ mơ, co giật; triệu chứng cúm kéo dài trên 7 ngày không thuyên giảm; phụ nữ mang thai, người cao tuổi và trẻ nhỏ nên đi khám sớm ngay khi có triệu chứng nghi ngờ cúm.