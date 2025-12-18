HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bộ Y tế mở đợt cao điểm chống thuốc, mỹ phẩm giả

N.Dung

(NLĐO) – Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội dịp Tết 2026.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường rà soát hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop và trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

img

Mỹ phẩm Mailisa xuất hiện trên các kênh bán hàng trực tuyến

Đồng thời, cơ quan này triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, thực hiện từ ngày 15-12 đến 31-3-2026.

Theo đó, Cục đề nghị các Sở Y tế khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố cùng các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an, hải quan… tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các cơ sở đăng ký thuốc, công bố sản phẩm, sản xuất và kinh doanh dược, mỹ phẩm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tính pháp lý của cơ sở sản xuất, kinh doanh (giấy chứng nhận đủ điều kiện và việc duy trì điều kiện kinh doanh); tính hợp pháp của sản phẩm (giấy đăng ký lưu hành thuốc, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm); nguồn gốc, xuất xứ; chất lượng và việc ghi nhãn sản phẩm.

Đối với thuốc, trọng tâm là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu; hóa đơn, chứng từ mua bán; nguồn gốc, hạn dùng và việc bán thuốc theo đơn.

Với mỹ phẩm, kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; hoạt động công bố sản phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF); sự phù hợp giữa hồ sơ công bố và sản phẩm thực tế; ghi nhãn, quảng cáo, nguồn gốc xuất xứ và hồ sơ nhập khẩu đối với hàng ngoại.

img

Kem chống nắng giả từng bị cơ quan chức năng thu hồi

Khi phát hiện sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành, chưa được tiếp nhận công bố, hàng thuộc diện thu hồi, tiêu hủy hoặc quảng cáo sai quy định, các địa phương cần kịp thời xử lý, đồng thời phản ánh tới các bộ, ngành liên quan để phối hợp giải quyết.

Cục Quản lý Dược khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra khi có dấu hiệu tội phạm. Cùng với đó, đề nghị các địa phương chủ động phối hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm công tác quản lý thuốc, mỹ phẩm hiệu quả, kịp thời, nhất là trong dịp Tết 2026.

Tin liên quan

162 mỹ phẩm của Mailisa bị thu hồi trên toàn quốc

162 mỹ phẩm của Mailisa bị thu hồi trên toàn quốc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược thu hồi 80 số công bố và đình chỉ lưu hành 162 sản phẩm mỹ phẩm của hệ thống Mailisa trong đó có Doctor Magic.

Vụ thu hồi 162 mỹ phẩm Mailisa: Hé lộ lỗ hổng hậu kiểm

(NLĐO) - 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan Thẩm mỹ viện Mailisa bị rút khỏi thị trường, là đợt thu hồi lớn nhất của một doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các doanh nghiệp liên quan thông báo và thu hồi toàn bộ 45 sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy.

