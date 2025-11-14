Thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các doanh nghiệp liên quan thông báo và thu hồi toàn bộ 45 sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa thông báo thu hồi 45 loại mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner, kem đánh răng... của hai công ty Phát Anh Minh (Hà Nội) và Quốc tế Đại Cát Á (TP HCM).

Bộ Y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng - Ảnh 1.
Bộ Y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng - Ảnh 2.
Bộ Y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng - Ảnh 3.

Danh sách 45 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 23 sản phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội). Trong số này có các loại dầu xả Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, BondFix Conditioner, Viral Rose Gold Colorditioner. Ngoài ra còn có kem đánh răng Lion Kids' Toothpaste Strawberry, Lion Kids'Toothpaste Melon, Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Salt...

Cùng đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 22 sản phẩm của Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á (Phú Nhuận, TP HCM), tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong số này có các sản phẩm: Queendoes Essential PDRN Serum, The Skin House Essential Wrinkle Collagen Toner, The Skin House Wrinkle System Cream, Black Pearl Peptide Patch, The Skin House Crystal Whitening Plus Serum, Snail Mucin 5000 Ampoule, EGF Collagen Ampoule, Hyaluronic 6000 Ampoule, Extrait Lifting Immediat, Queendoes La Playa Serum, Queendoes Lucia Serum, Progressive Age Care Serum, Queendoes Essential AC Healer Serum, Queendoes Essential Aqua Serum, DR.IASO Triple-M Hydrating Cream, Oil Control Cream, Platina Glutathion 6.0 Skin Glow Ampoule, Intense Enzyme Peeling, Concentre Retinol Booster Concentrate, Dr.IASO Cica-Maca Cream, Dr.IASO AC Booster, AHCare30%.

Bộ Y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng - Ảnh 4.

Hình ảnh sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Internet

Cả hai công ty đều kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra. Vì vậy, doanh nghiệp phải ngừng bán, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25-11.

Thời gian gần đây, Bộ Y tế liên tục phát hiện, đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Các chuyên gia cảnh báo những sản phẩm không đạt chất lượng có thể gây kích ứng da, nhiễm khuẩn hoặc ảnh hưởng sức khỏe người dùng.

Tin liên quan

Sở Y tế TP HCM thông báo khẩn thu hồi một sản phẩm thuốc có dấu hiệu giả mạo

Sở Y tế TP HCM thông báo khẩn thu hồi một sản phẩm thuốc có dấu hiệu giả mạo

(NLĐO)- Sở Y tế TP HCM đề nghị thu hồi thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5-2024 có logo của Novartis

Nhiều sản phẩm dầu gội, kem chống nắng lại bị thu hồi

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng hoặc chứa chất cấm, trong đó có dầu gội đầu, kem chống nắng.

Thu hồi toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả

(NLĐO) - Hai loại kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream vừa bị phát hiện là hàng giả do có chỉ số SPF đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì.

làm đẹp thu hồi Cục Quản lý dược mỹ phẩm kem đánh răng Lion
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo