Thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa thông báo thu hồi 45 loại mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner, kem đánh răng... của hai công ty Phát Anh Minh (Hà Nội) và Quốc tế Đại Cát Á (TP HCM).

Danh sách 45 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 23 sản phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội). Trong số này có các loại dầu xả Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, BondFix Conditioner, Viral Rose Gold Colorditioner. Ngoài ra còn có kem đánh răng Lion Kids' Toothpaste Strawberry, Lion Kids'Toothpaste Melon, Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Salt...

Cùng đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 22 sản phẩm của Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á (Phú Nhuận, TP HCM), tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong số này có các sản phẩm: Queendoes Essential PDRN Serum, The Skin House Essential Wrinkle Collagen Toner, The Skin House Wrinkle System Cream, Black Pearl Peptide Patch, The Skin House Crystal Whitening Plus Serum, Snail Mucin 5000 Ampoule, EGF Collagen Ampoule, Hyaluronic 6000 Ampoule, Extrait Lifting Immediat, Queendoes La Playa Serum, Queendoes Lucia Serum, Progressive Age Care Serum, Queendoes Essential AC Healer Serum, Queendoes Essential Aqua Serum, DR.IASO Triple-M Hydrating Cream, Oil Control Cream, Platina Glutathion 6.0 Skin Glow Ampoule, Intense Enzyme Peeling, Concentre Retinol Booster Concentrate, Dr.IASO Cica-Maca Cream, Dr.IASO AC Booster, AHCare30%.

Hình ảnh sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Internet

Cả hai công ty đều kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra. Vì vậy, doanh nghiệp phải ngừng bán, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25-11.

Thời gian gần đây, Bộ Y tế liên tục phát hiện, đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Các chuyên gia cảnh báo những sản phẩm không đạt chất lượng có thể gây kích ứng da, nhiễm khuẩn hoặc ảnh hưởng sức khỏe người dùng.