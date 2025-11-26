HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

162 mỹ phẩm của Mailisa bị thu hồi trên toàn quốc

N.Dung

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược thu hồi 80 số công bố và đình chỉ lưu hành 162 sản phẩm mỹ phẩm của hệ thống Mailisa trong đó có Doctor Magic.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ký quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa.

Quyết định được đưa ra chiều 25-11 sau 4 ngày vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt với để điều tra tội buôn lậu. 

Thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa - Ảnh 1.
Thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa - Ảnh 2.
Thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa - Ảnh 3.
Thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa - Ảnh 4.

Thu hồi mỹ phẩm của Mailisa

Cụ thể, quyết định thu hồi gồm 80 số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường trong đó có bộ sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic.

Nguyên nhân là doanh nghiệp không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, địa chỉ K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TP HCM - doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Mailisa, làm chủ sở hữu.

Lý do thu hồi là do doanh nghiệp không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ PIF là tài liệu bắt buộc, thể hiện thông tin chi tiết về an toàn, chất lượng và hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm, phục vụ công tác hậu kiểm.

Bên cạnh việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm theo danh mục tại Phụ lục 2. Các sản phẩm này được sản xuất tại nhiều cơ sở ở Trung Quốc như Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd; Hong Kong Maika Biotechnology Limited; Guangzhou ODDIS Cosmetics Co., Ltd; Guangzhou Bolin Cosmetics Co., Ltd; Beiyue Pharmaceutical (Guangdong) Co., Ltd; Guangzhou Huiying Cosmetics Co., Ltd; Guangzhou Zhengqi Medical & Biological Technology Co., Ltd… và được MK Skincare đưa ra thị trường Việt Nam.

Thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa - Ảnh 5.

Thu hồi 162 sản phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa

Việc đình chỉ lưu hành và thu hồi được xác định là biện pháp khắc phục hậu quả theo Điều 71 Nghị định 117/2020/NĐ-CP nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Trước đó, cơ quan này yêu cầu các địa phương lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK của Công ty MK Skincare liên quan thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo quyết định, Công ty MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi đến tất cả các nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm vi phạm; tiếp nhận sản phẩm trả lại, biệt trữ và bảo quản cho đến khi có hướng dẫn tiêu hủy của cơ quan chức năng; đồng thời báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-12-2025.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc phải ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm thuộc Danh mục bị đình chỉ, thu hồi. Thực hiện trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng.

Sở Y tế TP HCM có trách nhiệm giám sát Công ty MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi và báo cáo kết về Cục Quản lý Dược.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên toàn quốc thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn về việc thu hồi các sản phẩm.Tổ chức tiếp nhận thông tin, báo cáo của các cơ sở và người sử dụng về các sản phẩm bị thu hồi.

Thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa - Ảnh 6.

Danh mục mỹ phẩm bị thu hồi

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các đơn vị vi phạm theo thẩm quyền và quy định hiện hành, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan bảo vệ pháp luật nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Cục Quản lý Dược cũng khuyến cáo đối với người tiêu dùng kiểm tra tên sản phẩm, số tiếp nhận Phiếu công bố (số CBMP-QLD) và thông tin đơn vị chịu trách nhiệm trên nhãn sản phẩm, đối chiếu với các Danh mục thu hồi kèm theo Quyết định.

Ngừng ngay sử dụng nếu sản phẩm đang dùng thuộc danh mục bị thu hồi; liên hệ nơi mua để trả lại theo hướng dẫn của nhà phân phối/doanh nghiệp.

Từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Phan Thị Mai, tức Mailisa) làm chủ sở hữu đã được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 phiếu công bố mỹ phẩm. Đến ngày 17-11, doanh nghiệp còn 81 phiếu công bố còn hiệu lực.

Bên cạnh dịch vụ làm đẹp, Thẩm mỹ viện Mailisa còn kinh doanh mỹ phẩm, trong đó có bộ sản phẩm Doctor Magic được quảng bá là nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Trên website các sản phẩm này được bán với giá từ 120.000 đồng đến 2,7 triệu đồng.

