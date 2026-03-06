HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế nói gì về dự thảo giám sát rối loạn tâm thần?

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế cho biết dự thảo giám sát rối loạn tâm thần đang được lấy ý kiến, mục tiêu là phát hiện sớm nguy cơ, tăng cường phòng ngừa và can thiệp sớm.

Ngày 6-3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh, trong đó có nội dung về đối tượng và nội dung giám sát rối loạn tâm thần trong cộng đồng.

Bộ Y tế nói gì về dự thảo giám sát rối loạn tâm thần? - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân điều trị bệnh lý về sức khỏe tâm thần

Theo đó, ngày 5-3, dự thảo Thông tư đã được đăng tải để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Y tế. Đây là nội dung mới được quy định trong Luật Phòng bệnh và đang được các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực y tế thảo luận, góp ý.

Ngay sau khi đăng tải dự thảo, Cục Phòng bệnh đã nhận được một số ý kiến phản hồi từ các cơ quan báo chí và người dân. Cục cho biết đang tiếp thu các ý kiến và tiếp tục làm việc với các đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực tâm thần và các cơ quan quản lý liên quan để hoàn thiện dự thảo, nhằm bảo đảm văn bản hướng dẫn Luật Phòng bệnh có tính khả thi, phù hợp thực tiễn và không tạo gánh nặng trong tổ chức thực hiện.

Theo nội dung dự thảo, hệ thống giám sát rối loạn tâm thần dự kiến theo dõi ba nhóm đối tượng chính.

Nhóm thứ nhất là người mắc rối loạn tâm thần, gồm các bệnh phổ biến như tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ và một số rối loạn khác theo danh mục chuyên môn.

Nhóm thứ hai là người tử vong do rối loạn tâm thần, được xác định theo hệ thống phân loại bệnh quốc tế.

Nhóm thứ ba là người có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần. Đây là những người từng có tiền sử bệnh hoặc có ít nhất một yếu tố nguy cơ liên quan đến sinh học, tâm lý hoặc xã hội. Các yếu tố sinh học có thể bao gồm tiền sử gia đình mắc bệnh, tổn thương não, tai biến mạch máu não hoặc mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, ung thư, HIV/AIDS. Một số giai đoạn sinh lý như dậy thì, sau sinh, tiền mãn kinh hoặc tuổi cao cũng được coi là yếu tố nguy cơ.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập các yếu tố tâm lý và xã hội như stress kéo dài, sang chấn tâm lý, bạo lực gia đình, tai nạn, thảm họa, tình trạng cô lập xã hội, thiếu hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng hoặc lạm dụng rượu bia, chất kích thích.

Bộ Y tế nói gì về dự thảo giám sát rối loạn tâm thần? - Ảnh 2.

Vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng được quan tâm trong cộng đồng

Một điểm đáng chú ý là dự thảo bổ sung yếu tố nguy cơ liên quan đến áp lực cao và kéo dài trong học tập, lao động hoặc kinh tế. Những người chịu áp lực kéo dài có thể được đưa vào nhóm nguy cơ nhằm theo dõi và hỗ trợ sớm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe tâm thần.

Theo Bộ Y tế, việc giám sát nhóm nguy cơ không phải để "quản lý" hay "gắn nhãn bệnh", mà nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn tâm thần để tư vấn, hỗ trợ và can thiệp kịp thời trong cộng đồng. Hệ thống giám sát cũng giúp ngành y tế thu thập dữ liệu về các yếu tố nguy cơ, từ đó xây dựng các biện pháp phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tâm thần hiệu quả hơn.

Đại diện Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi trình ban hành.

Tin liên quan

Gần 15% dân số Việt Nam mắc rối loạn tâm thần

Gần 15% dân số Việt Nam mắc rối loạn tâm thần

(NLĐO) - Các vấn đề như trầm cảm, lo âu và rối loạn hành vi đang có xu hướng trẻ hóa, lan rộng ở trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ.

Cười, lẩm bẩm một mình có thể là dấu hiệu rối loạn tâm thần

(NLĐO) - Nữ sinh từng có biểu hiện cười, nói một mình song vẫn học tốt, nay mất ngủ, lẩm bẩm, ám ảnh bạn bè nói xấu, được chẩn đoán rối loạn tâm thần.

“Phòng chống trầm cảm học đường và sau sinh” được chọn là dự án cộng đồng

(NLĐO)- Diễn đàn huy động 10 sáng kiến góp phần thực hiện mục quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

trầm cảm áp lực công việc rối loạn tâm thần Quản lý tâm thần rối loạn trầm cảm sức khoẻ tâm thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo