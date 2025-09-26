“Phòng chống trầm cảm học đường và sau sinh” được chọn là dự án cộng đồng

Diễn đàn PPP-P+ Forum 2025 trong khuôn khổ Triển lãm Y tế Quốc tế Pharmedi 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 27-9 tại TP HCM. Sự kiện được xem là bước tiếp nối quan trọng sau Hội nghị toàn quốc lần 2 "Kết nối tổ chức và doanh nghiệp thực hiện mục tiêu quốc gia về sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững" giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời mở ra giai đoạn mới với việc chung tay thực hiện 10 sáng kiến cụ thể và thực tiễn.

Các nhà lãnh đạo đến từ các bên công - tư mở rộng cùng kết nối tạo diễn đàn PPP-P+2025 Forum

Sáng kiến "Phòng chống trầm cảm học đường và sau sinh" của ThS Phan Thị Hoài Yến, giảng viên Đại học Y Dược TP HCM, đã chia sẻ những kiến thức về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần, đặc biệt là vấn đề trầm cảm sau sinh, trầm cảm tuổi dậy thì...

Theo ThS Hoài Yến, trầm cảm là một tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng; người trầm cảm không lười biếng hay tâm lý yếu; các triệu chứng trầm cảm khiến họ không là mình; che giấu, né tránh không làm trầm cảm biến mất; bạn không thể khắc phục trầm cảm của người khác. Vì vậy, cần phải sớm nhận biết mình hay người thân có mắc trầm cảm không qua tư vấn, thăm khám của chuyên gia để có cách điều trị, chăm sóc hợp lý.

Diễn đàn còn có các sáng kiến vì cộng đồng khác: Chung tay giảm nhẹ gánh nặng đột quỵ; Chung tay giảm gánh nặng ung thư; Sức khỏe mẹ và trẻ em; Zalo và các nền tảng số cùng phát triển kênh tư vấn trực tuyến, chatbot hỗ trợ tâm lý; Kháng sinh có trách nhiệm; Hạn chế hóa chất trong chăm sóc gia đình; Nâng cao tầm vóc Việt…

Các doanh nghiệp cam kết góp phần thiết thực vào phát triển cộng đồng và xã hội

Theo ông Thomas Noble, Giám đốc khu vực Christina Noble Children’s Foundation, PPP-P+ Forum 2025 là minh chứng rõ nét cho xu hướng hợp tác đa bên trong y tế. Các sáng kiến được khởi động hôm nay sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng Việt Nam mà còn mở ra cơ hội kết nối quốc tế, cùng hướng tới một thập kỷ chăm sóc sức khỏe bền vững.

Bà Ngọc Dinh, Giám đốc Chiến lược và Quản trị, PPP-P+ Ecosystem, nhấn mạnh thêm 6 lợi ích vượt trội từ việc tham gia PPP-P+ chính là động lực để doanh nghiệp đồng hành cùng các mục tiêu y tế của Chính phủ. Đây là chiến lược mạnh mẽ để doanh nghiệp vừa nâng cao uy tín thương hiệu, vừa góp phần thiết thực vào phát triển cộng đồng và xã hội.