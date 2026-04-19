Bộ Y tế vào cuộc vụ hơn 20 người nghi ngộ độc bánh mì

Sáng 19-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, ngày 18-4, tại xã Diễn Châu ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cơ quan này cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Các vi phạm (nếu có) cần được xử lý nghiêm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, theo kế hoạch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026 với chủ đề phòng ngừa ngộ độc trong thức ăn đường phố.

Cục cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế Nghệ An tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, báo cáo nhanh theo quy định, chủ động cung cấp thông tin và sớm công khai kết quả điều tra.