Sức khỏe

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau vụ hàng chục người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng khẩn trương điều tra, xử lý, báo cáo kết quả

Ngày 15-12, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm trên địa bàn phường Phan Thiết.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trước diễn biến phức tạp của vụ việc, số bệnh nhân nhập viện ghi nhận có chiều hướng tăng, đơn vị yêu cầu địa phương tập trung nguồn lực điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho người bệnh.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Phan Thiết - Ảnh 1.

Bệnh nhân được điều trị ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, cũng như việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Theo ghi nhận, đến cuối ngày 15-12, thêm 36 người có triệu chứng đau bụng, sốt, tiêu chảy nhập viện tại các cơ sở y tế trên địa bàn Lâm Đồng, nâng tổng số ca ngộ độc nghi do ăn bánh mì là 80 người.

Trong đó, 56 người vẫn còn nằm viện với sức khỏe tạm ổn và 24 ca đã xuất viện. Cụ thể: Bệnh viện Đa khoa An Phước 24 ca, Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết 6 ca, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận 4 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc 22 ca.

Thêm nhiều trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại Phan Thiết

Thêm nhiều trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại Phan Thiết

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra sau khi nhiều trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại phường Phan Thiết

Hơn 100 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi điều tra, truy xuất nguồn gốc vụ hơn 100 người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Truy xuất nguồn gốc vụ nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý vi phạm.

